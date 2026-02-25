إيران تعتقل مدير مكتب الإذاعة اليابانية في طهران

أفادت وسائل إعلام يابانية، الأربعاء، بأن السلطات أوقفت شينوسوكي كاواشيما، هيئة الإذاعة والتلفزيون (NHK) في .



وبحسب التقارير، تم نقل الصحفي إلى سجن "إيفين" في ، وهو السجن الذي يواجه انتقادات دولية متكررة بشأن أوضاع الاحتجاز داخله، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".



وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن المؤسسة "تضع سلامة موظفيها على رأس أولوياتها"، مضيفًا أنه "لا يمكن في الوقت الراهن تقديم مزيد من التفاصيل".

