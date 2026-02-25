في روسيا.. تغريم "تليغرام" بـ7 ملايين روبل

قررت محكمة "تاغانسكي" في فرض غرامة قدرها 7 ملايين روبل على تطبيق " " لعدم قيامه بحذف محتوى محظور في .

وجاء في نص قرار المحكمة: "ارتأت المحكمة أن شركة Telegram Messenger inc مدانة بارتكاب مخالفة إدارية بموجب الجزء الثالث من المادة 13.50 من الإدارية للاتحاد الروسي، وقررت تغريمها بمبلغ 7 ملايين روبل".



وتبعا للمعلومات التي أوردتها وكالة "نوفوستي" الروسية فإن "قرار المحكمة أتى بسبب تكرار رفض تليغرام حذف محتوى ومعلومات تتعلق بالمشروبات الكحولية والعلاقات الجنسية غير التقليدية". (روسيا اليوم)