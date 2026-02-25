زلزال ضرب أفغانستان... كم بلغت قوّته؟

هزّ زلزال العاصمة الأفغانية كابل.

وفي هذا السياق، أفاد لعلوم الأرض، أنّ قوّة الزلزال بلغت 5.5 على مقياس ريختر، وموقعه الحدود الأفغانية - الطاجيكية، وعمقه 90 كيلومترا.