تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في العراق.. فصائل تهدد بـ"انهاء الاحتلال الأميركي"

Lebanon 24
25-02-2026 | 07:28
A-
A+
في العراق.. فصائل تهدد بـانهاء الاحتلال الأميركي
في العراق.. فصائل تهدد بـانهاء الاحتلال الأميركي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اتهمت تنسيقية المقاومة العراقية الولايات المتحدة بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العراق، مؤكدة تمسكها بـ"الحق المشروع في إنهاء الاحتلال إذا استمرت واشنطن في فرض إرادتها على البلاد والإبقاء على قواتها داخل الأراضي العراقية".

وقالت التنسيقية، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن "طبيعة العلاقات بين بغداد وواشنطن لا تقوم على مبدأ الندية بين الدول ذات السيادة"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال تتدخل في الشأن العراقي الداخلي، وتحدد الشخصيات السياسية التي يُسمح لها بتسلّم المناصب الحكومية أو يُستبعد غيرها، وفق معيار الإرادة الأميركية".
 
 
وذكر البيان أن "الولايات المتحدة تواصل انتهاك الأجواء العراقية عبر استخدام الطائرات المسيّرة والمقاتلة، وهو ما اعتبرته التنسيقية تهديداً أمنياً جسيماً يمس استقرار البلاد وسلامة أراضيها، واعتداء صريحا على مقتضيات السيادة وكرامة الدولة".


وأكدت تنسيقية المقاومة أن واشنطن "لم تف بكامل عهودها" بشأن تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة العراقية القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق، مضيفة أنه "لم يُلمس أي إجراء حقيقي" لإنجاز ما تبقى من الالتزامات المتعلقة بانسحاب القوات الأميركية من الأرض والجو العراقيين.


وشدد البيان على أن "الإصرار على التنصّل والمماطلة لا يترك أمام المقاومة العراقية إلا تحمل مسؤولياتها الشرعية والأخلاقية في اتخاذ المواقف التي تليق بكرامة الشعب وحقه المشروع في إنهاء الاحتلال، إذا ما أصرت الولايات المتحدة على إبقاء وجودها وفرض إرادتها على البلاد".
 

وفي 27 كانون الثاني الماضي، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإيقاف الدعم عن بغداد في حال عودة المالكي لرئاسة الحكومة، وكتب آنذاك "أسمع أن العراق قد يرتكب خطأ كبيرا بإعادة انتخاب نوري المالكي رئيساً للوزراء".


وكان المالكي وصف طلب واشنطن استبعاده من الترشح لرئاسة الوزراء بأنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية لبلاده، كما رفضت الرئاسة العراقية وقوى سياسية ما قالت إنها تدخلات أميركية. (الجزيرة نت)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفارة الأميركية في بغداد: الفصائل تهدد سيادة العراق واستقراره واقتصاده
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: أميركا هددت العراق بعقوبات تستهدف الدولة إذا دخلت فصائل مسلحة الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد العمالي: قوانين الإيجارات تهدد بـ"كارثة اجتماعية" وتشريد آلاف العائلات
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز: أميركا تهدد العراق بأزمة دولار بسبب الفصائل المدعومة من إيران
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

العراقيين

المقاومة

العراقية

الجزيرة

العراقي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:05 | 2026-02-25
Lebanon24
11:00 | 2026-02-25
Lebanon24
11:00 | 2026-02-25
Lebanon24
10:49 | 2026-02-25
Lebanon24
10:47 | 2026-02-25
Lebanon24
10:32 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24