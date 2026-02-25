في العراق.. فصائل تهدد بـانهاء الاحتلال الأميركي

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
في العراق.. فصائل تهدد بـ"انهاء الاحتلال الأميركي"
Lebanon 24
25-02-2026
|
07:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهمت تنسيقية
المقاومة
العراقية
الولايات المتحدة
بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العراق، مؤكدة تمسكها بـ"الحق المشروع في إنهاء الاحتلال إذا استمرت
واشنطن
في فرض إرادتها على البلاد والإبقاء على قواتها داخل الأراضي العراقية".
وقالت التنسيقية، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن "طبيعة العلاقات بين بغداد وواشنطن لا تقوم على مبدأ الندية بين الدول ذات السيادة"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال تتدخل في الشأن
العراقي
الداخلي، وتحدد الشخصيات السياسية التي يُسمح لها بتسلّم المناصب الحكومية أو يُستبعد غيرها، وفق معيار الإرادة الأميركية".
وذكر البيان أن "الولايات المتحدة تواصل انتهاك الأجواء العراقية عبر استخدام الطائرات المسيّرة والمقاتلة، وهو ما اعتبرته التنسيقية تهديداً أمنياً جسيماً يمس استقرار البلاد وسلامة أراضيها، واعتداء صريحا على مقتضيات السيادة وكرامة الدولة".
وأكدت تنسيقية المقاومة أن واشنطن "لم تف بكامل عهودها" بشأن تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة العراقية القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق، مضيفة أنه "لم يُلمس أي إجراء حقيقي" لإنجاز ما تبقى من الالتزامات المتعلقة بانسحاب القوات الأميركية من الأرض والجو
العراقيين
.
وشدد البيان على أن "الإصرار على التنصّل والمماطلة لا يترك أمام المقاومة العراقية إلا تحمل مسؤولياتها الشرعية والأخلاقية في اتخاذ المواقف التي تليق بكرامة الشعب وحقه المشروع في إنهاء الاحتلال، إذا ما أصرت الولايات المتحدة على إبقاء وجودها وفرض إرادتها على البلاد".
وفي 27 كانون الثاني الماضي، هدد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بإيقاف الدعم عن بغداد في حال عودة المالكي لرئاسة الحكومة، وكتب آنذاك "أسمع أن العراق قد يرتكب خطأ كبيرا بإعادة انتخاب نوري المالكي رئيساً للوزراء".
وكان المالكي وصف طلب واشنطن استبعاده من الترشح لرئاسة الوزراء بأنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية لبلاده، كما رفضت الرئاسة العراقية وقوى سياسية ما قالت إنها تدخلات أميركية.
(الجزيرة نت)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفارة الأميركية في بغداد: الفصائل تهدد سيادة العراق واستقراره واقتصاده
Lebanon 24
السفارة الأميركية في بغداد: الفصائل تهدد سيادة العراق واستقراره واقتصاده
25/02/2026 18:54:57
25/02/2026 18:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: أميركا هددت العراق بعقوبات تستهدف الدولة إذا دخلت فصائل مسلحة الحكومة
Lebanon 24
رويترز: أميركا هددت العراق بعقوبات تستهدف الدولة إذا دخلت فصائل مسلحة الحكومة
25/02/2026 18:54:57
25/02/2026 18:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد العمالي: قوانين الإيجارات تهدد بـ"كارثة اجتماعية" وتشريد آلاف العائلات
Lebanon 24
الاتحاد العمالي: قوانين الإيجارات تهدد بـ"كارثة اجتماعية" وتشريد آلاف العائلات
25/02/2026 18:54:57
25/02/2026 18:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فايننشال تايمز: أميركا تهدد العراق بأزمة دولار بسبب الفصائل المدعومة من إيران
Lebanon 24
فايننشال تايمز: أميركا تهدد العراق بأزمة دولار بسبب الفصائل المدعومة من إيران
25/02/2026 18:54:57
25/02/2026 18:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
العراقيين
المقاومة
العراقية
الجزيرة
العراقي
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسؤول منه يعلن: هل سيدخل "الحزب" حرب إيران؟
Lebanon 24
مسؤول منه يعلن: هل سيدخل "الحزب" حرب إيران؟
11:05 | 2026-02-25
25/02/2026 11:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي يذكرُ "حزب الله".. هكذا ستتأهب تل أبيب
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي يذكرُ "حزب الله".. هكذا ستتأهب تل أبيب
11:00 | 2026-02-25
25/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفرصة الأخيرة قبل التصعيد... ماذا ستنتج جولة جنيف؟
Lebanon 24
الفرصة الأخيرة قبل التصعيد... ماذا ستنتج جولة جنيف؟
11:00 | 2026-02-25
25/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل عاجل.. سحب منتجات حليب أطفال من الأسواق في دولة عربية
Lebanon 24
بشكل عاجل.. سحب منتجات حليب أطفال من الأسواق في دولة عربية
10:49 | 2026-02-25
25/02/2026 10:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة... الشابة ميرنا قُتِلَت بعدما رفضت الزواج!
Lebanon 24
جريمة... الشابة ميرنا قُتِلَت بعدما رفضت الزواج!
10:47 | 2026-02-25
25/02/2026 10:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
13:50 | 2026-02-24
24/02/2026 01:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:05 | 2026-02-25
مسؤول منه يعلن: هل سيدخل "الحزب" حرب إيران؟
11:00 | 2026-02-25
آخر تقرير إسرائيلي يذكرُ "حزب الله".. هكذا ستتأهب تل أبيب
11:00 | 2026-02-25
الفرصة الأخيرة قبل التصعيد... ماذا ستنتج جولة جنيف؟
10:49 | 2026-02-25
بشكل عاجل.. سحب منتجات حليب أطفال من الأسواق في دولة عربية
10:47 | 2026-02-25
جريمة... الشابة ميرنا قُتِلَت بعدما رفضت الزواج!
10:32 | 2026-02-25
عقوبات أميركيّة جديدة على إيران
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 18:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 18:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 18:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24