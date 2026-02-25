في العراق.. فصائل تهدد بـانهاء الاحتلال الأميركي

اتهمت تنسيقية بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العراق، مؤكدة تمسكها بـ"الحق المشروع في إنهاء الاحتلال إذا استمرت في فرض إرادتها على البلاد والإبقاء على قواتها داخل الأراضي العراقية".



وقالت التنسيقية، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن "طبيعة العلاقات بين بغداد وواشنطن لا تقوم على مبدأ الندية بين الدول ذات السيادة"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال تتدخل في الشأن الداخلي، وتحدد الشخصيات السياسية التي يُسمح لها بتسلّم المناصب الحكومية أو يُستبعد غيرها، وفق معيار الإرادة الأميركية".

وذكر البيان أن "الولايات المتحدة تواصل انتهاك الأجواء العراقية عبر استخدام الطائرات المسيّرة والمقاتلة، وهو ما اعتبرته التنسيقية تهديداً أمنياً جسيماً يمس استقرار البلاد وسلامة أراضيها، واعتداء صريحا على مقتضيات السيادة وكرامة الدولة".





وأكدت تنسيقية المقاومة أن واشنطن "لم تف بكامل عهودها" بشأن تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة العراقية القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق، مضيفة أنه "لم يُلمس أي إجراء حقيقي" لإنجاز ما تبقى من الالتزامات المتعلقة بانسحاب القوات الأميركية من الأرض والجو .





وشدد البيان على أن "الإصرار على التنصّل والمماطلة لا يترك أمام المقاومة العراقية إلا تحمل مسؤولياتها الشرعية والأخلاقية في اتخاذ المواقف التي تليق بكرامة الشعب وحقه المشروع في إنهاء الاحتلال، إذا ما أصرت الولايات المتحدة على إبقاء وجودها وفرض إرادتها على البلاد".

