تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رسائل قديمة تفضح زوجة الأمير أندرو السابقة... تواصلت مع إبستين وهذا ما قالته له

Lebanon 24
25-02-2026 | 07:27
A-
A+
رسائل قديمة تفضح زوجة الأمير أندرو السابقة... تواصلت مع إبستين وهذا ما قالته له
رسائل قديمة تفضح زوجة الأمير أندرو السابقة... تواصلت مع إبستين وهذا ما قالته له photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت رسائل إلكترونيّة قديمة، أنّ دوقة يورك السابقة سارة فيرغسون الزوجة السابقة للأمير أندرو، قالت إنّ "جيفري إبستين عبقري".
 

وبحسب وثائق نشرتها وزارة العدل الأميركية، تواصلت فيرغسون مع إبستين الذي كان يقضي حينها، عقوبة بالسجن في قضايا مرتبطة باستغلال القاصرين، عبر البريد الإلكتروني، بشأن مؤسسة "Stars Foundation"، وهي منظمة خيرية توقفت لاحقاً عن العمل في عام 2020.
وخلال المراسلات، اقترح إبستين فكرة فيديو ترويجي بأسلوب دعائي مؤثر، ما دفع فيرغسون إلى الردّ عليه بالقول "هل أخبرك أحد من قبل أنك عبقري؟". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رسائل تفضح الأمير أندرو... شارك معلومات حساسة مع إبستين
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قضية الأمير السابق أندرو.. اختبار صعب للعائلة الملكية
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام بريطانية: الشرطة تلقي القبض على الأمير السابق أندرو ماونتباتن
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون اتّصل بالرئيس السوريّ... وهذا ما قاله له
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

المرأة

سارة فيرغسون

وزارة العدل

ارم نيوز

فيرغسون

جيفري

ستين

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:05 | 2026-02-25
Lebanon24
11:00 | 2026-02-25
Lebanon24
11:00 | 2026-02-25
Lebanon24
10:49 | 2026-02-25
Lebanon24
10:47 | 2026-02-25
Lebanon24
10:32 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24