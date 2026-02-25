رسائل قديمة تفضح زوجة الأمير أندرو السابقة... تواصلت مع إبستين وهذا ما قالته له

كشفت رسائل إلكترونيّة قديمة، أنّ دوقة يورك السابقة الزوجة السابقة للأمير أندرو، قالت إنّ " إبستين عبقري".



وبحسب وثائق نشرتها الأميركية، تواصلت مع إبستين الذي كان يقضي حينها، عقوبة بالسجن في قضايا مرتبطة باستغلال القاصرين، عبر البريد الإلكتروني، بشأن مؤسسة "Stars Foundation"، وهي منظمة خيرية توقفت لاحقاً عن العمل في عام 2020.

وخلال المراسلات، اقترح إبستين فكرة فيديو ترويجي بأسلوب دعائي مؤثر، ما دفع فيرغسون إلى الردّ عليه بالقول "هل أخبرك أحد من قبل أنك عبقري؟". (ارم نيوز)