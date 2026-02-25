في الضفة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينياً

نفذ الجيش ، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في بفلسطين المُحتلة، أسفرت عن توقيف 18 فلسطينياً.



وقال مكتب إعلام الأسرى إن الاعتقالات والمُداهمات حصلت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مشيرة إلى أن غالبية المُعتقلين هم من الفتية.





إلى ذلك، تسللت قوة إسرائيلية خاصة إلى مخيم بلاطة، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية إضافية عبر حاجز وشارع في نابلس.





وأطلق الجيش الإسرائيلي طائرات مسيّرة في أجواء المخيم، تزامناً مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف وانفجارات، قيل إنها ناجمة عن تفجير مداخل منازل خلال عملية الاقتحام.





وفرضت القوات حصاراً على أحد المنازل داخل المخيم، قبل أن تعتقل شاباً من حي السوق، ثم تنسحب من المكان.





ومنذ تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها ، ما لا يقل عن 1117 فلسطينيا، وأصابوا نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفاً، وفق تقارير فلسطينية.





ويعتبر ، بما في ذلك ، الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أراضي فلسطينية محتلة، ويعد الاستيطان الإسرائيلي فيها "غير قانوني" بموجب القانون الدولي. (الجزيرة نت)