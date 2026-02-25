تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
في الضفة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينياً
Lebanon 24
25-02-2026
|
07:34
نفذ الجيش
الإسرائيلي
، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في
الضفة الغربية
بفلسطين المُحتلة، أسفرت عن توقيف 18 فلسطينياً.
وقال مكتب إعلام الأسرى إن الاعتقالات والمُداهمات حصلت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مشيرة إلى أن غالبية المُعتقلين هم من الفتية.
إلى ذلك، تسللت قوة إسرائيلية خاصة إلى مخيم بلاطة، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية إضافية عبر حاجز
حوارة
وشارع
القدس
في نابلس.
وأطلق الجيش الإسرائيلي طائرات مسيّرة في أجواء المخيم، تزامناً مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف وانفجارات، قيل إنها ناجمة عن تفجير مداخل منازل خلال عملية الاقتحام.
وفرضت القوات
الإسرائيلية
حصاراً على أحد المنازل داخل المخيم، قبل أن تعتقل شاباً من حي السوق، ثم تنسحب من المكان.
ومنذ تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها
القدس الشرقية
، ما لا يقل عن 1117 فلسطينيا، وأصابوا نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفاً، وفق تقارير فلسطينية.
ويعتبر
المجتمع الدولي
، بما في ذلك
الأمم المتحدة
، الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أراضي فلسطينية محتلة، ويعد الاستيطان الإسرائيلي فيها "غير قانوني" بموجب القانون الدولي.
(الجزيرة نت)
