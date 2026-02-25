تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في الضفة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينياً

Lebanon 24
25-02-2026 | 07:34
A-
A+
في الضفة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينياً
في الضفة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينياً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بفلسطين المُحتلة، أسفرت عن توقيف 18 فلسطينياً.
 
 
وقال مكتب إعلام الأسرى إن الاعتقالات والمُداهمات حصلت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مشيرة إلى أن غالبية المُعتقلين هم من الفتية.


إلى ذلك، تسللت قوة إسرائيلية خاصة إلى مخيم بلاطة، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية إضافية عبر حاجز حوارة وشارع القدس في نابلس.


وأطلق الجيش الإسرائيلي طائرات مسيّرة في أجواء المخيم، تزامناً مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف وانفجارات، قيل إنها ناجمة عن تفجير مداخل منازل خلال عملية الاقتحام.


وفرضت القوات الإسرائيلية حصاراً على أحد المنازل داخل المخيم، قبل أن تعتقل شاباً من حي السوق، ثم تنسحب من المكان.
 

ومنذ تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1117 فلسطينيا، وأصابوا نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفاً، وفق تقارير فلسطينية.


ويعتبر المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أراضي فلسطينية محتلة، ويعد الاستيطان الإسرائيلي فيها "غير قانوني" بموجب القانون الدولي. (الجزيرة نت)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نحو 50 فلسطينيا من مناطق الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون العربي: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل عشرات الفلسطينيين خلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الجيش الاسرائيلي تعتقل أكثر من ٢٠ فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم سيدتان وطفلان (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال تعتقل 80 فلسطينيا من الضفة بما فيها القدس وتحقق معهم ميدانيا
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

القدس الشرقية

الإسرائيلية

شارع القدس

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:05 | 2026-02-25
Lebanon24
11:00 | 2026-02-25
Lebanon24
11:00 | 2026-02-25
Lebanon24
10:49 | 2026-02-25
Lebanon24
10:47 | 2026-02-25
Lebanon24
10:32 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24