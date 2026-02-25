تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

يستقبل آلاف الزوار يومياً.. حريق في مطار كيب تاون وإيقاف الرحلات مؤقتاً

Lebanon 24
25-02-2026 | 07:36
يستقبل آلاف الزوار يومياً.. حريق في مطار كيب تاون وإيقاف الرحلات مؤقتاً
يستقبل آلاف الزوار يومياً.. حريق في مطار كيب تاون وإيقاف الرحلات مؤقتاً photos 0
شهد مطار كيب تاون الدولي في جنوب أفريقيا حريقاً ضخماً أدى إلى وقف الرحلات مؤقتاً كإجراء احترازي.
 
 
ويعد مطار كيب تاون الدولي أحد أهم المراكز الجوية في جنوب أفريقيا، ويستقبل يومياً آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، نظرا لمكانة المدينة بوصفها وجهة سياحية بارزة.
 
 
وذكرت شركة مطارات جنوب أفريقيا أن الحريق اندلع بعد ظهر أمس الثلاثاء في الجانب الخارجي للمطار، قائلة إن جميع الركاب والعاملين والزوار بخير.
 
 
وإثر الحريق الذي اندلع، جرى تحويل الرحلات القادمة إلى المطار باتجاه وجهات بديلة.
 

كذلك، ذكرت الشركة أنَّ الحريق أثر على الشبكات وخدمات تقنية المعلومات داخل المطار، بما في ذلك خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) وأنظمة أساسية أخرى، مما أدى إلى تعطيل بعض العمليات الحيوية.


وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الحريق بدأ في مبنى إداري وقاعة كبار الزوار، وهو ما استدعى إجلاء عدد من المسافرين كإجراء وقائي.
 
 
ولم تكشف الشركة عن أسباب الحريق، مشيرة إلى أنها ستعلن تفاصيل إضافية فور توفرها.


مطار كيب تاون الدولي

كيب تاون

أفريقيا

القادمة

المطار

شركة م

إنترنت

