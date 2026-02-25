تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
يستقبل آلاف الزوار يومياً.. حريق في مطار كيب تاون وإيقاف الرحلات مؤقتاً
Lebanon 24
25-02-2026
|
07:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد
مطار كيب تاون الدولي
في
جنوب أفريقيا
حريقاً ضخماً أدى إلى وقف الرحلات مؤقتاً كإجراء احترازي.
ويعد مطار
كيب تاون
الدولي أحد أهم المراكز الجوية في جنوب
أفريقيا
، ويستقبل يومياً آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، نظرا لمكانة المدينة بوصفها وجهة سياحية بارزة.
وذكرت شركة مطارات جنوب أفريقيا أن الحريق اندلع بعد ظهر أمس الثلاثاء في الجانب الخارجي للمطار، قائلة إن جميع الركاب والعاملين والزوار بخير.
وإثر الحريق الذي اندلع، جرى تحويل الرحلات
القادمة
إلى
المطار
باتجاه وجهات بديلة.
كذلك، ذكرت الشركة أنَّ الحريق أثر على الشبكات وخدمات تقنية المعلومات داخل المطار، بما في ذلك خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) وأنظمة أساسية أخرى، مما أدى إلى تعطيل بعض العمليات الحيوية.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الحريق بدأ في مبنى إداري وقاعة كبار الزوار، وهو ما استدعى إجلاء عدد من المسافرين كإجراء وقائي.
ولم تكشف الشركة عن أسباب الحريق، مشيرة إلى أنها ستعلن تفاصيل إضافية فور توفرها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مطار الخرطوم يستقبل أول رحلة طيران منذ اندلاع الحرب (العربية)
Lebanon 24
مطار الخرطوم يستقبل أول رحلة طيران منذ اندلاع الحرب (العربية)
25/02/2026 18:50:20
25/02/2026 18:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الطيران الفدرالية الأميركية: فرض قيود مؤقتة على الرحلات الجوية في مطار "إل باسو" لأسباب أمنية خاصة
Lebanon 24
إدارة الطيران الفدرالية الأميركية: فرض قيود مؤقتة على الرحلات الجوية في مطار "إل باسو" لأسباب أمنية خاصة
25/02/2026 18:50:20
25/02/2026 18:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار الخرطوم استقبل اليوم أوّل رحلة طيران منذ اندلاع الحرب
Lebanon 24
مطار الخرطوم استقبل اليوم أوّل رحلة طيران منذ اندلاع الحرب
25/02/2026 18:50:20
25/02/2026 18:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: هيئة الطيران الروسية تعلن رفع القيود المؤقتة عن حركة استقبال وإقلاع الطائرات في مطار فولغوغراد
Lebanon 24
روسيا: هيئة الطيران الروسية تعلن رفع القيود المؤقتة عن حركة استقبال وإقلاع الطائرات في مطار فولغوغراد
25/02/2026 18:50:20
25/02/2026 18:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار كيب تاون الدولي
كيب تاون
أفريقيا
القادمة
المطار
شركة م
إنترنت
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذا هو خليفة الركراكي في قيادة "أسود الأطلس".. تقارير تكشف!
Lebanon 24
هذا هو خليفة الركراكي في قيادة "أسود الأطلس".. تقارير تكشف!
11:17 | 2026-02-25
25/02/2026 11:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول منه يعلن: هل سيدخل "الحزب" حرب إيران؟
Lebanon 24
مسؤول منه يعلن: هل سيدخل "الحزب" حرب إيران؟
11:05 | 2026-02-25
25/02/2026 11:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي يذكرُ "حزب الله".. هكذا ستتأهب تل أبيب
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي يذكرُ "حزب الله".. هكذا ستتأهب تل أبيب
11:00 | 2026-02-25
25/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفرصة الأخيرة قبل التصعيد... ماذا ستنتج جولة جنيف؟
Lebanon 24
الفرصة الأخيرة قبل التصعيد... ماذا ستنتج جولة جنيف؟
11:00 | 2026-02-25
25/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل عاجل.. سحب منتجات حليب أطفال من الأسواق في دولة عربية
Lebanon 24
بشكل عاجل.. سحب منتجات حليب أطفال من الأسواق في دولة عربية
10:49 | 2026-02-25
25/02/2026 10:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
13:50 | 2026-02-24
24/02/2026 01:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:17 | 2026-02-25
هذا هو خليفة الركراكي في قيادة "أسود الأطلس".. تقارير تكشف!
11:05 | 2026-02-25
مسؤول منه يعلن: هل سيدخل "الحزب" حرب إيران؟
11:00 | 2026-02-25
آخر تقرير إسرائيلي يذكرُ "حزب الله".. هكذا ستتأهب تل أبيب
11:00 | 2026-02-25
الفرصة الأخيرة قبل التصعيد... ماذا ستنتج جولة جنيف؟
10:49 | 2026-02-25
بشكل عاجل.. سحب منتجات حليب أطفال من الأسواق في دولة عربية
10:47 | 2026-02-25
جريمة... الشابة ميرنا قُتِلَت بعدما رفضت الزواج!
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 18:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 18:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 18:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24