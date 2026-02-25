طائرات أميركيّة تنتشر في الشرق الأوسط قبل الضربة على إيران... ما هي أنواعها؟

ذكر موقع " " أنه في ظل تصاعد التوتر بين وطهران، أرسلت أكثر من 300 مقاتلة وطائرة عسكرية إلى قواعد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في منطقة .

وبحسب معطيات الطيران المفتوحة المصدر الأربعاء، ينتشر في المنطقة أكثر من 300 طائرة عسكرية ومقاتلة أميركية، موزعة بشكل رئيسي بين قاعدة العديد الجوية في قطر، وقاعدة موفق السلطي الجوية ، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في .



وإلى جانب ذلك، يتواجد في المنطقة جناحان جويان على حاملتي الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" و"يو إس إس جيرالد آر. فورد".



وتضم الترسانة الأميركية في المنطقة طيفا واسعا من الطائرات، إذ تشكل نحو 84 مقاتلة "إف-18 إي/إف"، و36 "إف-15 إي"، و48 "إف-16 سي/سي جي/سي إم"، و42 "إف-35 إيه/سي"، قرابة 70% من إجمالي الطائرات.



أما النسبة المتبقية البالغة 30% فتشمل 18 طائرة حرب إلكترونية "إي إيه-18 جي غراولر"، و12 طائرة دعم جوي قريب "إيه-10 سي ثاندربولت"، و5 طائرات "إي-11 إيه" للاتصالات الجوية في ساحة المعركة، و6 طائرات إنذار مبكر وتحكم جوي "إي-3 سنتري (أواكس)"، إضافة إلى طائرات التزويد بالوقود والمهام الخاصة.

ولا تظهر المعطيات أي تحرك لقاذفات "بي-2" التي استخدمتها الولايات المتحدة في هجماتها على في حزيران 2025.