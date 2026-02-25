تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

طائرات أميركيّة تنتشر في الشرق الأوسط قبل الضربة على إيران... ما هي أنواعها؟

Lebanon 24
25-02-2026 | 07:39
A-
A+
طائرات أميركيّة تنتشر في الشرق الأوسط قبل الضربة على إيران... ما هي أنواعها؟
طائرات أميركيّة تنتشر في الشرق الأوسط قبل الضربة على إيران... ما هي أنواعها؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "روسيا اليوم" أنه في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 300 مقاتلة وطائرة عسكرية إلى قواعد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في منطقة الشرق الأوسط.
 
وبحسب معطيات الطيران المفتوحة المصدر الأربعاء، ينتشر في المنطقة أكثر من 300 طائرة عسكرية ومقاتلة أميركية، موزعة بشكل رئيسي بين قاعدة العديد الجوية في قطر، وقاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

وإلى جانب ذلك، يتواجد في المنطقة جناحان جويان على حاملتي الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" و"يو إس إس جيرالد آر. فورد".

وتضم الترسانة الأميركية في المنطقة طيفا واسعا من الطائرات، إذ تشكل نحو 84 مقاتلة "إف-18 إي/إف"، و36 "إف-15 إي"، و48 "إف-16 سي/سي جي/سي إم"، و42 "إف-35 إيه/سي"، قرابة 70% من إجمالي الطائرات.

أما النسبة المتبقية البالغة 30% فتشمل 18 طائرة حرب إلكترونية "إي إيه-18 جي غراولر"، و12 طائرة دعم جوي قريب "إيه-10 سي ثاندربولت"، و5 طائرات "إي-11 إيه" للاتصالات الجوية في ساحة المعركة، و6 طائرات إنذار مبكر وتحكم جوي "إي-3 سنتري (أواكس)"، إضافة إلى طائرات التزويد بالوقود والمهام الخاصة.
 
ولا تظهر المعطيات أي تحرك لقاذفات "بي-2" التي استخدمتها الولايات المتحدة في هجماتها على إيران في حزيران 2025.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل اقتربت ضربة إيران؟ حشدٌ عسكريّ أميركي كبير في الشرق الاوسط
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
حاملة طائرات أميركية ثانية تتجه الى الشرق الاوسط
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن: البنتاغون يمدد أوامر انتشار وحدات عسكرية أميركية بالشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24
حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" تعبر مضيق جبل طارق باتجاه الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:50:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

روسيا اليوم

في الأردن

السعودية

واشنطن

الأردن

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:17 | 2026-02-25
Lebanon24
11:05 | 2026-02-25
Lebanon24
11:00 | 2026-02-25
Lebanon24
11:00 | 2026-02-25
Lebanon24
10:49 | 2026-02-25
Lebanon24
10:47 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24