تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
طائرات أميركيّة تنتشر في الشرق الأوسط قبل الضربة على إيران... ما هي أنواعها؟
Lebanon 24
25-02-2026
|
07:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
روسيا اليوم
" أنه في ظل تصاعد التوتر بين
واشنطن
وطهران، أرسلت
الولايات المتحدة
أكثر من 300 مقاتلة وطائرة عسكرية إلى قواعد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في منطقة
الشرق الأوسط
.
وبحسب معطيات الطيران المفتوحة المصدر الأربعاء، ينتشر في المنطقة أكثر من 300 طائرة عسكرية ومقاتلة أميركية، موزعة بشكل رئيسي بين قاعدة العديد الجوية في قطر، وقاعدة موفق السلطي الجوية
في الأردن
، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في
السعودية
.
وإلى جانب ذلك، يتواجد في المنطقة جناحان جويان على حاملتي الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" و"يو إس إس جيرالد آر. فورد".
وتضم الترسانة الأميركية في المنطقة طيفا واسعا من الطائرات، إذ تشكل نحو 84 مقاتلة "إف-18 إي/إف"، و36 "إف-15 إي"، و48 "إف-16 سي/سي جي/سي إم"، و42 "إف-35 إيه/سي"، قرابة 70% من إجمالي الطائرات.
أما النسبة المتبقية البالغة 30% فتشمل 18 طائرة حرب إلكترونية "إي إيه-18 جي غراولر"، و12 طائرة دعم جوي قريب "إيه-10 سي ثاندربولت"، و5 طائرات "إي-11 إيه" للاتصالات الجوية في ساحة المعركة، و6 طائرات إنذار مبكر وتحكم جوي "إي-3 سنتري (أواكس)"، إضافة إلى طائرات التزويد بالوقود والمهام الخاصة.
ولا تظهر المعطيات أي تحرك لقاذفات "بي-2" التي استخدمتها الولايات المتحدة في هجماتها على
إيران
في حزيران 2025.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل اقتربت ضربة إيران؟ حشدٌ عسكريّ أميركي كبير في الشرق الاوسط
Lebanon 24
هل اقتربت ضربة إيران؟ حشدٌ عسكريّ أميركي كبير في الشرق الاوسط
25/02/2026 18:50:26
25/02/2026 18:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حاملة طائرات أميركية ثانية تتجه الى الشرق الاوسط
Lebanon 24
حاملة طائرات أميركية ثانية تتجه الى الشرق الاوسط
25/02/2026 18:50:26
25/02/2026 18:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سي إن إن: البنتاغون يمدد أوامر انتشار وحدات عسكرية أميركية بالشرق الأوسط
Lebanon 24
سي إن إن: البنتاغون يمدد أوامر انتشار وحدات عسكرية أميركية بالشرق الأوسط
25/02/2026 18:50:26
25/02/2026 18:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" تعبر مضيق جبل طارق باتجاه الشرق الأوسط
Lebanon 24
حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" تعبر مضيق جبل طارق باتجاه الشرق الأوسط
25/02/2026 18:50:26
25/02/2026 18:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرق الأوسط
روسيا اليوم
في الأردن
السعودية
واشنطن
الأردن
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذا هو خليفة الركراكي في قيادة "أسود الأطلس".. تقارير تكشف!
Lebanon 24
هذا هو خليفة الركراكي في قيادة "أسود الأطلس".. تقارير تكشف!
11:17 | 2026-02-25
25/02/2026 11:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول منه يعلن: هل سيدخل "الحزب" حرب إيران؟
Lebanon 24
مسؤول منه يعلن: هل سيدخل "الحزب" حرب إيران؟
11:05 | 2026-02-25
25/02/2026 11:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي يذكرُ "حزب الله".. هكذا ستتأهب تل أبيب
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي يذكرُ "حزب الله".. هكذا ستتأهب تل أبيب
11:00 | 2026-02-25
25/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفرصة الأخيرة قبل التصعيد... ماذا ستنتج جولة جنيف؟
Lebanon 24
الفرصة الأخيرة قبل التصعيد... ماذا ستنتج جولة جنيف؟
11:00 | 2026-02-25
25/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل عاجل.. سحب منتجات حليب أطفال من الأسواق في دولة عربية
Lebanon 24
بشكل عاجل.. سحب منتجات حليب أطفال من الأسواق في دولة عربية
10:49 | 2026-02-25
25/02/2026 10:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
13:50 | 2026-02-24
24/02/2026 01:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:17 | 2026-02-25
هذا هو خليفة الركراكي في قيادة "أسود الأطلس".. تقارير تكشف!
11:05 | 2026-02-25
مسؤول منه يعلن: هل سيدخل "الحزب" حرب إيران؟
11:00 | 2026-02-25
آخر تقرير إسرائيلي يذكرُ "حزب الله".. هكذا ستتأهب تل أبيب
11:00 | 2026-02-25
الفرصة الأخيرة قبل التصعيد... ماذا ستنتج جولة جنيف؟
10:49 | 2026-02-25
بشكل عاجل.. سحب منتجات حليب أطفال من الأسواق في دولة عربية
10:47 | 2026-02-25
جريمة... الشابة ميرنا قُتِلَت بعدما رفضت الزواج!
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 18:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 18:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 18:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24