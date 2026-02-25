استهدف عناصر عسكريّة.. توقيف "داعشي" في سوريا

أعلنت ، الأربعاء، إلقاء القبض على أحد عناصر خلايا داعش في محافظة والمتورط في استهداف عناصر الفرقة 86 في .



وقالت الداخلية السورية إنه "بناءً على عمليات رصد ومتابعة ميدانية مكثفة، نفّذت وحدات الأمن الداخلي في مدينة الميادين عملية أمنية محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو ، أحد عناصر خلايا تنظيم داعش الإرهابي، والمتورّط في استهداف أحد عناصر الفرقة 86 في وزارة الدفاع".





وتابعت: "جاءت هذه العملية بعد جمع معلومات دقيقة وأدلة مؤكدة تثبت تورّط المذكور في تنفيذ العمل الإرهابي، حيث أقرّ خلال التحقيقات الأولية بانتمائه إلى التنظيم وضلوعه في ارتكاب الجريمة".





وتؤكد "استمرار جهودها في ملاحقة وتفكيك أي خلايا تحاول العبث بأمن المنطقة واستقرارها، مع استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المتورّطين إلى ".





