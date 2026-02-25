تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
استهدف عناصر عسكريّة.. توقيف "داعشي" في سوريا

Lebanon 24
25-02-2026 | 07:44
استهدف عناصر عسكريّة.. توقيف داعشي في سوريا
أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، إلقاء القبض على أحد عناصر خلايا داعش في محافظة دير الزور والمتورط في استهداف عناصر الفرقة 86 في وزارة الدفاع.
 
 
وقالت الداخلية السورية إنه "بناءً على عمليات رصد ومتابعة ميدانية مكثفة، نفّذت وحدات الأمن الداخلي في مدينة الميادين عملية أمنية محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو محمود عيد العلي، أحد عناصر خلايا تنظيم داعش الإرهابي، والمتورّط في استهداف أحد عناصر الفرقة 86 في وزارة الدفاع".


وتابعت: "جاءت هذه العملية بعد جمع معلومات دقيقة وأدلة مؤكدة تثبت تورّط المذكور في تنفيذ العمل الإرهابي، حيث أقرّ خلال التحقيقات الأولية بانتمائه إلى التنظيم وضلوعه في ارتكاب الجريمة".


وتؤكد قيادة الأمن الداخلي "استمرار جهودها في ملاحقة وتفكيك أي خلايا تحاول العبث بأمن المنطقة واستقرارها، مع استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المتورّطين إلى القضاء".

