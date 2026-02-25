تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
استهدف عناصر عسكريّة.. توقيف "داعشي" في سوريا
Lebanon 24
25-02-2026
|
07:44
أعلنت
وزارة الداخلية
السورية
، الأربعاء، إلقاء القبض على أحد عناصر خلايا داعش في محافظة
دير الزور
والمتورط في استهداف عناصر الفرقة 86 في
وزارة الدفاع
.
وقالت الداخلية السورية إنه "بناءً على عمليات رصد ومتابعة ميدانية مكثفة، نفّذت وحدات الأمن الداخلي في مدينة الميادين عملية أمنية محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو
محمود عيد
العلي
، أحد عناصر خلايا تنظيم داعش الإرهابي، والمتورّط في استهداف أحد عناصر الفرقة 86 في وزارة الدفاع".
وتابعت: "جاءت هذه العملية بعد جمع معلومات دقيقة وأدلة مؤكدة تثبت تورّط المذكور في تنفيذ العمل الإرهابي، حيث أقرّ خلال التحقيقات الأولية بانتمائه إلى التنظيم وضلوعه في ارتكاب الجريمة".
وتؤكد
قيادة الأمن الداخلي
"استمرار جهودها في ملاحقة وتفكيك أي خلايا تحاول العبث بأمن المنطقة واستقرارها، مع استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المتورّطين إلى
القضاء
".
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 18:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 18:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 18:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
