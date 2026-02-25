تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
سعر جديد متوقع للذهب.. كم سيبلغ؟
Lebanon 24
25-02-2026
|
07:56
photos
رفع بنك "جي بي
مورغان
"، اليوم الأربعاء، توقعاته طويلة الأجل لأسعار
الذهب
إلى 4500 دولار للأوقية، مع الإبقاء على توقعاته لنهاية عام 2026 عند 6300 دولار.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 20% هذا العام، مسجلاً أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 5248.89 دولار للأوقية، أمس الثلاثاء، وهو أقل من ذروته القياسية في 29 كانون الثاني عند 5594.82 دولار.
وجاء ذلك بعد ارتفاع يزيد عن 64% في 2025 في الذهب بوصفه الملاذ الآمن التقليدي.
وفي مذكرة إلى العملاء، أشار البنك إلى زيادة مشتريات
البنك المركزي
وإعلانات عامة عن تصفية استثمارات الخزانة الأميركية وتحويل الدول قواعد إيراداتها من (الدولار) إلى الرنمينبي الصيني.
ونظرا لهذه التطورات، قال البنك إنه رفع تقييمه "لتحول نموذج عملة الاحتياطي"، و"تنوع المستثمرين بشكل كبير"، مما أدى إلى توقعاته طويلة الأجل لسعر الأوقية عند 4500 دولار.
وأضاف البنك أن العديد من أدوات التسعير طويل الأجل للسلع الصناعية، مثل التسعير التحفيزي وتحليل التكلفة الهامشية، يمكن أن تكون أقل قابلية للتطبيق، لأن عوامل
العرض
والطلب على الذهب تختلف عن تلك الخاصة بالسلع الأولية الأخرى.
ودفعت المخاطر الجيوسياسية، وسلسلة خفض أسعار الفائدة من
مجلس الاحتياطي الاتحادي
، وعمليات شراء البنوك المركزية، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب إلى ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية متعددة خلال العام الماضي.
