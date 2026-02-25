تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
في دولة عربية.. شركة تخطط لتعزيز "احتياطات النفط والغاز"
Lebanon 24
25-02-2026
|
07:58
أعلنت شركة
سوناطراك
الجزائرية الحكومية، وضع مخطط استثماري واسع لتعزيز احتياطات البلاد من
النفط والغاز
في الفترة من 2026 و2030، وفق ما ذكرته
وكالة الأنباء الجزائرية
.
ونقلت الوكالة عن
المدير العام
لشركة سوناطراك
نور الدين
داودي قوله إن "الشركة تولي أهمية قصوى لنشاط الاستكشاف والإنتاج الذي يعتبر حيويا لأي شركة نفطية وغازية"، مشيراً إلى أن هذا النشاط الاستكشافي يمثل وحده 75% من استثمارات التطوير المقررة من الشركة حتى عام 2030.
وأضاف داودي في مقابلة مع الوكالة – بمناسبة الذكرى الـ55 لتأميم المحروقات في الجزائر- أنه "سيتم تنفيذ برنامج استكشاف ضخم يغطي 66% من المجال المنجمي الوطني للمحروقات ويتضمن حفر حوالي 500 بئر استكشافية".
وأوضح أن الخطة تشمل أيضاً اقتناء تقنيات المسح الزلزالي ثلاثي وثنائي الأبعاد ودراسات المعالجة وإعادة المعالجة الجيولوجية.
وأكد داودي أن خطة الاستثمارات تهدف إلى تجديد قاعدة احتياطيات
الجزائر
من
النفط
والغاز، ما سيمكن من تلبية احتياجات السوق الوطنية، ودعم المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقتها الجزائر في قطاع النفط والغاز، علاوة على تعزيز حصة البلاد في سوق
الطاقة الدولية
.
وأشار داودي إلى أنه تم تسجيل ما مجموعه 17 اكتشافاً للنفط والغاز العام الماضي، الأمر الذي يؤكد أن "
آفاق
استكشاف المجال المنجمي الوطني لا تزال واسعة"، على حد تعبيره.
