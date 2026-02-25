تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

في دولة عربية.. شركة تخطط لتعزيز "احتياطات النفط والغاز"

Lebanon 24
25-02-2026 | 07:58
A-
A+
في دولة عربية.. شركة تخطط لتعزيز احتياطات النفط والغاز
في دولة عربية.. شركة تخطط لتعزيز احتياطات النفط والغاز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية، وضع مخطط استثماري واسع لتعزيز احتياطات البلاد من النفط والغاز في الفترة من 2026  و2030، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
 
 
ونقلت الوكالة عن المدير العام لشركة سوناطراك نور الدين داودي قوله إن "الشركة تولي أهمية قصوى لنشاط الاستكشاف والإنتاج الذي يعتبر حيويا لأي شركة نفطية وغازية"، مشيراً إلى أن هذا النشاط الاستكشافي يمثل وحده 75% من استثمارات التطوير المقررة من الشركة حتى عام 2030.


وأضاف داودي في مقابلة مع الوكالة – بمناسبة الذكرى الـ55 لتأميم المحروقات في الجزائر- أنه "سيتم تنفيذ برنامج استكشاف ضخم يغطي 66% من المجال المنجمي الوطني للمحروقات ويتضمن حفر حوالي 500 بئر استكشافية".


وأوضح أن الخطة تشمل أيضاً اقتناء تقنيات المسح الزلزالي ثلاثي وثنائي الأبعاد ودراسات المعالجة وإعادة المعالجة الجيولوجية.


وأكد داودي أن خطة الاستثمارات تهدف إلى تجديد قاعدة احتياطيات الجزائر من النفط والغاز، ما سيمكن من تلبية احتياجات السوق الوطنية، ودعم المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقتها الجزائر في قطاع النفط والغاز، علاوة على تعزيز حصة البلاد في سوق الطاقة الدولية.


وأشار داودي إلى أنه تم تسجيل ما مجموعه 17 اكتشافاً للنفط والغاز العام الماضي، الأمر الذي يؤكد أن  "آفاق استكشاف المجال المنجمي الوطني لا تزال واسعة"، على حد تعبيره.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير النفط العراقي: نجري مفاوضات مع شركة "شيفرون" لتطوير حقل نفطيّ
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الإسرائيلي المسيّر أغار مستهدفًا سيارة قرب شركة الغاز بين بلدتي معروب وباريش
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هافانا ترفض تهديدات ترامب لأي دولة تبيع النفط إلى كوبا وتصفها بأنها "عمل عدواني"
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
عبر استراتيجية الذكاء الاصطناعي... دولة عربية تخطط لتحقيق 10 مليارات دولار!
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

وكالة الأنباء الجزائرية

الأنباء الجزائرية

الطاقة الدولية

وكالة الأنباء

المدير العام

النفط والغاز

نور الدين

الجزائري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:17 | 2026-02-25
Lebanon24
11:05 | 2026-02-25
Lebanon24
11:00 | 2026-02-25
Lebanon24
11:00 | 2026-02-25
Lebanon24
10:49 | 2026-02-25
Lebanon24
10:47 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24