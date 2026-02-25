المتحدث باسم الداخلية السورية: هروب جماعي من مخيم الهول

قال المتحدّث باسم السوريّة البابا، إنّه "عند وصول فرقنا المختصة، تبيّن حدوث حالات هروب جماعي نتيجة فتح بصورة عشوائية".

وأضاف البابا في مؤتمر صحافي: "بعض عناصر الحراسة أخلوا مواقعهم مع أسلحتهم، بينما أزيلت حواجز داخلية ضمن المخيم، ما أدى الى حالة من الفوضى". (العربية)