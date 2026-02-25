ذكر موقع " "، أنّ 4 منصات رئيسية للذكاء الاصطناعي، أجابت على سؤال "متى ستضرب ؟"



Claude: من الرفض إلى التحديد الدقيق



كان "Claude" النموذج الوحيد الذي رفض في البداية تحديد تاريخ معين للضربة، محذرا من أن أي تاريخ سيتم ذكره سيكون مختلقا.

لكن لاحقا، رجّح ضربة محدودة تستهدف البنية التحتية النووية والعسكرية باحتمالات تتراوح بين 40% و45%.

وبعد مزيد من الضغط، حدد النموذج تاريخين محتملين: إما السبت 7 آذار أو الأحد 8 آذار 2026.



Gemini: النافذة الزمنية الأكثر دقة



لم يقدم "Gemini" تاريخا واضحا في البداية، بل بنى تقويما للمحفزات الدبلوماسية الحاسمة: الرد الكتابي، والنشاط الدبلوماسي المكثف، ونهاية مهلة .

وفي مرحلة لاحقة، أصبح أكثر تحديدا، معلنا أن "النافذة الزمنية المحددة" لبدء هجوم أميركي ستقع بين مساء 4 آذار ومساء 6 آذار 2026.

وأضاف أن الضربة ستبدأ "بشكل شبه مؤكد" ليلا لتعظيم فعالية الطائرات الشبحية مثل "B-2 Spirit"، وتقليل فرص كشف صواريخ "Tomahawk".



Grok: التاريخ عينه مرتين



قدم "Grok" أوضح تاريخ في الجولة الأولى، متوقعا ضربة أميركية محدودة في 28 شباط 2026، مرتبطة بنتيجة محادثات جنيف.

وفي فحص لاحق، كرر التاريخ عينه مع تحفظات أكبر، مشيرا إلى أن هذا التوقع يستند إلى فشل المحادثات في تحقيق اختراق ذي معنى. كما أدرج عوامل قد تغير التاريخ، مثل اختراق مفاجئ أو تصعيد بالوكالة.



ChatGPT: من 1 إلى 3 آذار



اتبع "ChatGPT" عملية تفكير مطولة، مستقرا في البداية على الأحد 1 آذار 2026 بتوقيت ، مع نافذة خطر تمتد حتى 6 آذار.

لكن بعد بحث متعمق، عدل توقعه إلى الثلاثاء 3 آذار 2026 في التوقيت الأميركي، موضحا أن هذا التاريخ سيظهر في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء أو صباح الأربعاء 4 آذار. (روسيا اليوم)