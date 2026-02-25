تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مقتل مدنيين بقصف جوي استهدف قرية في غرب بورما

Lebanon 24
25-02-2026 | 08:24
قتل 17 شخصًا على الأقل إثر غارة جوية للجيش البورمي استهدفت سوقًا في إحدى قرى غرب  بورما، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن منظمتين محليتين.

وقالت منظمة "جيش أراكان" المسلحة القومية إن 17 مدنيًا قضوا الثلاثاء في غارة على قرية يوي نغو بولاية راخين في غرب بورما، فيما قدّرت مجموعة "بوناغيون" للمتطوعين الشباب عدد القتلى بـ18.

وأفاد رئيس المجموعة بياي فيو ناينغ، إثر وصوله إلى القرية بعد الغارة بأن "الجثث كانت تنتشر في المنطقة برمتها"، وأضاف أن "المشهد كان مروّعًا فعلًا".

وتشهد البلاد حربًا أهلية منذ الانقلاب العسكري في شباط 2021 الذي أطاح الحكومة المنتخبة بزعامة أونغ سان سو تشي.

وتدور المواجهات بين ناشطين مؤيدين للنظام السابق شكّلوا وحدات مسلحة تقاتل إلى جانب ميليشيات تمثل أقليات عرقية لطالما عارضت السلطة المركزية.
أونغ سان سو تشي

السلطة المركزية

ولاية راخين

جوي ✊

بولا

لايت

ما ن

