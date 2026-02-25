تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

مسؤول روسيّ: الغرب يُحوّل القطب الشمالي إلى ساحة مواجهة

Lebanon 24
25-02-2026 | 08:55
مسؤول روسيّ: الغرب يُحوّل القطب الشمالي إلى ساحة مواجهة
مسؤول روسيّ: الغرب يُحوّل القطب الشمالي إلى ساحة مواجهة photos 0
أعرب مدير إدارة المشكلات الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلنيكوف، عن قلقه إزاء تحول منطقة القطب الشمالي، بفعل الجهود الغربية، إلى ساحة جديدة للمواجهة والصراع العسكري-السياسي.

وقال ماسلنيكوف خلال مناقشة عُقدت على هامش النادي الدولي "فالداي": "من الواضح أن الأوضاع في القطب الشمالي تتسم بتعقيد متزايد، فنحن نرى أن هذا الإقليم، الذي ظل لعقود بعيدًا عن بؤر الصراعات الجيوسياسية، يفقد بسرعة مكانته كمنطقة منخفضة التوتر، ليتحول بسعي زملائنا الغربيين إلى ساحة جديدة للمواجهة والمواجهة العسكرية-السياسية". (روسيا اليوم)
