أعرب المشكلات الأوروبية في فلاديسلاف ماسلنيكوف، عن قلقه إزاء تحول منطقة ، بفعل الجهود الغربية، إلى ساحة جديدة للمواجهة والصراع العسكري-السياسي.



وقال ماسلنيكوف خلال مناقشة عُقدت على هامش النادي الدولي "فالداي": "من الواضح أن الأوضاع في القطب تتسم بتعقيد متزايد، فنحن نرى أن هذا الإقليم، الذي ظل لعقود بعيدًا عن بؤر الصراعات الجيوسياسية، يفقد بسرعة مكانته كمنطقة منخفضة التوتر، ليتحول بسعي زملائنا الغربيين إلى ساحة جديدة للمواجهة والمواجهة العسكرية-السياسية". (روسيا اليوم)

