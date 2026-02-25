إسرائيل: اعتقال طالب بعد تهديد نصي لرئيس الوزراء ووزير العدل

أفادت صحيفة "تايمز أوف " اليوم الأربعاء، بأن الشرطة أُلقت القبض على طالب مدرسة دينية الشهر الماضي، بعد أن أرسل رسالة نصية إلى زعيم يقترح فيها تصفية رئيس الوزراء ووزير العدل .



وأوضحت الشرطة أن التهديد كان محاولة لإيقاع بالفخ وليس اقتراحًا جادًا لاغتيال .



وأفاد التقرير أن الطالب كتب في رسالته: " حدث 'بالصدفة' شيء لـ [ياريف ليفين]، أو حتى لبيبي؟".





وأضاف: "ربما، 'لا قدر الله'، يحدث شيء لعائلته… سرًّا بيننا، أليس كذلك؟" قبل أن يحذف الرسالة سريعًا.



واعتُقل الطالب عند محطة وقود 6 واستُجوب لعدة ساعات ثم أُفرج عنه في اليوم نفسه.



وأكد أنه لم يقصد تنفيذ أي محاولة اغتيال، وأن هدفه كان "فخّ" لابيد، يبدو لجعله يوافق على العنف ضد خصومه السياسيين.



