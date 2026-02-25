تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل: اعتقال طالب بعد تهديد نصي لرئيس الوزراء ووزير العدل

Lebanon 24
25-02-2026 | 09:20
A-
A+

إسرائيل: اعتقال طالب بعد تهديد نصي لرئيس الوزراء ووزير العدل
إسرائيل: اعتقال طالب بعد تهديد نصي لرئيس الوزراء ووزير العدل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء، بأن الشرطة أُلقت القبض على طالب مدرسة دينية يهودية الشهر الماضي، بعد أن أرسل رسالة نصية إلى زعيم المعارضة يائير لابيد يقترح فيها تصفية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين.

وأوضحت الشرطة أن التهديد كان محاولة لإيقاع لابيد بالفخ وليس اقتراحًا جادًا لاغتيال نتنياهو

وأفاد التقرير أن الطالب كتب في رسالته: "ماذا لو حدث 'بالصدفة' شيء لـ [ياريف ليفين]، أو حتى لبيبي؟".


وأضاف: "ربما، 'لا قدر الله'، يحدث شيء لعائلته… سرًّا بيننا، أليس كذلك؟" قبل أن يحذف الرسالة سريعًا.

واعتُقل الطالب عند محطة وقود على الطريق 6 واستُجوب لعدة ساعات ثم أُفرج عنه في اليوم نفسه.

وأكد أنه لم يقصد تنفيذ أي محاولة اغتيال، وأن هدفه كان "فخّ" لابيد، يبدو لجعله يوافق على العنف ضد خصومه السياسيين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير العدل السوري: الدولة السورية طالبت بضرورة تسليم بشار الأسد وكل المتورطين معه (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل: دول غربية طلبت تسليم عناصر من النظام السوري السابق
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار رئيس الوزراء العراقي: لا تهديد للأمن القومي العراقي ولا عودة لـ2014 (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي لوزير العدل: مجلس الوزراء وافق بالإجماع على مشروع قانون يقضي برفع سنّ المسؤولية الجزائية
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 18:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

ياريف ليفين

يائير لابيد

على الطريق

المعارضة

إسرائيل

نتنياهو

بنيامين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:05 | 2026-02-25
Lebanon24
11:00 | 2026-02-25
Lebanon24
11:00 | 2026-02-25
Lebanon24
10:49 | 2026-02-25
Lebanon24
10:47 | 2026-02-25
Lebanon24
10:32 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24