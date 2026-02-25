دولة أوروبيّة تسعى إلى زيادة عدد جيشها إلى نصف مليون

أعلن البولنديّ ، أنّ بلاده ترغب في زيادة عدد الجيش إلى 500 ألف عسكريّ.





وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد الجيش البولندي يبلغ في الوقت الراهن، حوالي 210 آلاف عسكريّ. (روسيا اليوم)

