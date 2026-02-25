عمرها 1400 سنة... إكتشاف مقبرة تحتوي على أكثر من 100 جمجمة بشريّة

أعلنت والتراث في محافظة أربيل في ، عن إكتشاف مقبرة أثرية عمرها حوالي 1400 سنة، في حيّ باغلو منارة.

وقالت المديرية في بيان، إنّ "المقبرة تضم أكثر من مئة جمجمة بشرية، ومجموعة من السكك والعملات الفضية، وخلخالين من البرونز، وخرزتين من ، وسوارا حديديا، وأربع قطع من الأواني الفخارية مدفونة مع الجثامين". (ارم نيوز)