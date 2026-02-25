تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

قائد البحرية الإسرائيلية السابق: نقترب من عمل عسكري ضد إيران

Lebanon 24
25-02-2026 | 10:24
قائد البحرية الإسرائيلية السابق: نقترب من عمل عسكري ضد إيران
قائد البحرية الإسرائيلية السابق: نقترب من عمل عسكري ضد إيران photos 0
أكد قائد سلاح البحرية الإسرائيلية السابق أليعازر ماروم أن الحرب على إيران باتت على الأبواب، عازيًا ذلك إلى شواهد غير مسبوقة، وفق تعبيره في لقاء مع صحيفة "معاريف". 


ورأى ماروم أن واشنطن لن توافق، خلال جولة المفاوضات المقررة، غدًا الخميس، في جنيف، على منح الإيرانيين فرصة تصنيع قنبلة نووية، بحسب قوله.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة سترفض اقتراح إيران الرامي إلى تقليص نسبة اليورانيوم الموجود بالفعل على أراضيها، معتبراً أن ذلك سيتطلب إجراءات إضافية لن تفيد إيران إلا في مشروعها النووي.

وتصل توقعات ماروم حد اليقين عند الحديث عن تعاون الجيش الإسرائيلي مع نظيره الأمريكي في عملية عسكرية ضد إيران، بقوله: "التعاون سيكون نادراً، وبشكل غير مسبوق".

وفي سياق تحليله للموقف الأمريكي إزاء عمليه عسكرية ضد إيران، قال القائد العسكري السابق: "ترامب يقول صراحة: أريد الدبلوماسية، لكن لا تضعونا في اختبار. لن يكون لديكم أسلحة نووية أو صواريخ تهدد أوروبا وأمريكا". 

ويعتقد ماروم أن جولة المفاوضات المقرر عقدها، غدًا الخميس، في جنيف حاسمة، موضحاً: "هذه الفرصة الأخيرة للتوصل إلى حل دبلوماسي، ولا أعتقد أن الإيرانيين قادرون على ذلك. لذلك، تشير كل الدلائل إلى أننا نقترب من صراع، وهو وشيك جدًا".

وبحسب ماروم، يحمل رسو حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد في ميناء جزيرة كريت رسالة مماثلة، ويقول: "في غضون نصف يوم، يمكنها الوصول إلى نطاق العمليات، والمغادرة من هناك، والتوجه نحو المنطقة التي ستعمل فيها. إنه يقول لهم: يا رفاق، أحضرت هذا الشيء الضخم إلى هنا، لكنني أمنحكم فرصة".

ويضيف ماروم: "تشير كل الدلائل إلى أننا نقترب من عمل أمريكي، بل وحتى عمل إسرائيلي- أمريكي مشترك ضد إيران".

وبحسب القائد الإسرائيلي السابق، "يحتاج الأمريكيون إلى مهاجمة أهداف النظام.. ونحن، كعمل دفاعي، نحتاج إلى مهاجمة منظومة الصواريخ الباليستية، بحيث يصعب إطلاق الصواريخ علينا، ثم تدمير البنية التحتية للصواريخ الباليستية".

وأكد في ختام لقائه مع "معاريف" أن "هذا عمل دفاعي بحت، نحن لا نهاجم إيران، يجب أن نهاجم منصات الإطلاق. دفاعنا مبني على الهجوم والدفاع معًا".
