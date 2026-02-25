تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بشكل عاجل.. سحب منتجات حليب أطفال من الأسواق في دولة عربية

Lebanon 24
25-02-2026 | 10:49
بشكل عاجل.. سحب منتجات حليب أطفال من الأسواق في دولة عربية
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر إصدارها قرارا بسحب واسترجاع عدد من منتجات حليب الأطفال التابعة لشركة "دانون – مصر"، بسبب معايير سلامة الغذاء.
 
وأوضحت الهيئة أن إجمالي الكميات التي سيتم سحبها من السوق تصل إلى 526,725 عبوة، موضحة أن القرار يشمل 7 تشغيلات من منتجي: "بيبيلاك 1 POF 400 جم" و"بيبيلاك جونيور 3 POF 400 جم".

وأشارت الهيئة إلى أن الإجراء يأتي في ضوء التطورات العلمية الدولية المتعلقة بمادة Cereulide التي تنتجها بكتيريا Bacillus cereus، والتي قد تؤدي في حال التعرض لكميات مرتفعة منها إلى أعراض مثل الغثيان والقيء، خاصة لدى الأطفال.
 
وأوصت الهيئة المستهلكين بضرورة التأكد من أرقام التشغيلات وتواريخ الانتهاء المذكورة في القرار، والتواصل مع شركة "دانون – مصر" عبر الخط الساخن 16146 لاسترداد القيمة النقدية حال حيازة أي من التشغيلات المذكورة.
 
والتشغيلات المحددة في قرار الهيئة والمقرر سحبها والتحذير من تداولها هي:

أولا – بيبيلاك 1 POF 400 جم:
تشغيل رقم 20270720 – تاريخ انتهاء 20/07/2027 – عدد 101,004 عبوات

تشغيل رقم 20270817 – تاريخ انتهاء 17/08/2027 – عدد 588 عبوة

تشغيل رقم 20270818 – تاريخ انتهاء 18/08/2027 – عدد 116,052 عبوة

تشغيل رقم 20270630 – تاريخ انتهاء 30/06/2027 – عدد 129,804 عبوات

تشغيل رقم 20270826 – تاريخ انتهاء 26/08/2027 – عدد 35,982 عبوة

ثانيا – بيبيلاك جونيور 3 POF 400 جم:
تشغيل رقم 20270827 – تاريخ انتهاء 27/08/2027 – عدد 131,439 عبوة

تشغيل رقم 20270702 – تاريخ انتهاء 02/07/2027 – عدد 11,856 عبوة (روسيا اليوم) 
عربي-دولي

صحة

هيئة المستهلك

روسيا اليوم

الخط الساخن

جونيور

روسيا

دانون

العلم

جمالي

