لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
جريمة... الشابة ميرنا قُتِلَت بعدما رفضت الزواج!
Lebanon 24
25-02-2026
|
10:47
قتل شاب، الفتاة العشرينيّة
ميرنا جميل
، في مدينة الخصوص في محافظة
القليوبية
المصرية
، بعدما رفضت الإرتباط به.
وفي هذا السياق، كشفت أسرة الضحية، أنّ ميرنا رفضت الزواج بشكلٍ عام في الوقت الحالي، لكن الشاب أصرّ على موقفه، وأرسل لها رسائل تهديد بالقتل.
وحصلت الجريمة بعد مغادرة ميرنا لمنزل شقيقتها الكبرى، حيث كانت تقضي سهرة عائلية.
وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. (العربية)
