جريمة... الشابة ميرنا قُتِلَت بعدما رفضت الزواج!

قتل شاب، الفتاة العشرينيّة ، في مدينة الخصوص في محافظة ، بعدما رفضت الإرتباط به.



وفي هذا السياق، كشفت أسرة الضحية، أنّ ميرنا رفضت الزواج بشكلٍ عام في الوقت الحالي، لكن الشاب أصرّ على موقفه، وأرسل لها رسائل تهديد بالقتل.

وحصلت الجريمة بعد مغادرة ميرنا لمنزل شقيقتها الكبرى، حيث كانت تقضي سهرة عائلية.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. (العربية)