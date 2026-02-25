تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ألمانيا تخفّض سقف شراء الطائرات المسيّرة الهجومية إلى ملياري يورو
Lebanon 24
25-02-2026
|
12:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وثيقة اطّلعت عليها
رويترز
بأن الائتلاف الحاكم في
ألمانيا
يتجه إلى خفض سقف اتفاق إطاري طويل الأمد لشراء طائرات مسيّرة هجومية إلى ملياري
يورو
(2.4 مليار دولار)، بعدما كان مطروحًا إنفاق 4.3 مليارات يورو، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة
البرلمانية
على الالتزامات المالية المستقبلية.
وبحسب مقترح أعدّه مشرّعون مختصون بالميزانية من أحزاب الائتلاف واطّلعت عليه الوكالة، فقد جرى إدراج طلب لشراء طائرات مسيّرة هجومية بقيمة 536 مليون يورو (638 مليون دولار) من شركتي هيلسينج وستارك ديفنس الناشئتين، مع التأكيد على أن أي عقود لاحقة تتجاوز قيمتها الإجمالية ملياري يورو ستتطلب موافقة برلمانية جديدة.
وذكرت الوثيقة "دون رقابة برلمانية، سيكون هناك خطر التزامات ميزانية فعلية بمليارات اليورو على مدى فترة طويلة".
وأفادت "رويترز" هذا الشهر بأن العقود وإطار عمل لتنفيذ عمليات شراء طويلة الأجل من الأمور التي وردت في وثائق
وزارة المالية
.
ويتمثل الهدف المبدئي من تلك الطائرات المسيّرة في دعم لواء الدبابات 45 الألماني المتمركز في ليتوانيا.
