تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا تخفّض سقف شراء الطائرات المسيّرة الهجومية إلى ملياري يورو

Lebanon 24
25-02-2026 | 12:41
A-
A+
ألمانيا تخفّض سقف شراء الطائرات المسيّرة الهجومية إلى ملياري يورو
ألمانيا تخفّض سقف شراء الطائرات المسيّرة الهجومية إلى ملياري يورو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت وثيقة اطّلعت عليها رويترز بأن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتجه إلى خفض سقف اتفاق إطاري طويل الأمد لشراء طائرات مسيّرة هجومية إلى ملياري يورو (2.4 مليار دولار)، بعدما كان مطروحًا إنفاق 4.3 مليارات يورو، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة البرلمانية على الالتزامات المالية المستقبلية.


وبحسب مقترح أعدّه مشرّعون مختصون بالميزانية من أحزاب الائتلاف واطّلعت عليه الوكالة، فقد جرى إدراج طلب لشراء طائرات مسيّرة هجومية بقيمة 536 مليون يورو (638 مليون دولار) من شركتي هيلسينج وستارك ديفنس الناشئتين، مع التأكيد على أن أي عقود لاحقة تتجاوز قيمتها الإجمالية ملياري يورو ستتطلب موافقة برلمانية جديدة.


وذكرت الوثيقة "دون رقابة برلمانية، سيكون هناك خطر التزامات ميزانية فعلية بمليارات اليورو على مدى فترة طويلة".


وأفادت "رويترز" هذا الشهر بأن العقود وإطار عمل لتنفيذ عمليات شراء طويلة الأجل من الأمور التي وردت في وثائق وزارة المالية.


ويتمثل الهدف المبدئي من تلك الطائرات المسيّرة في دعم لواء الدبابات 45 الألماني المتمركز في ليتوانيا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ألمانيا تواجه خسائر اقتصادية تصل إلى 160 مليار يورو بسبب المرض
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 20:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا تطلق شراكة لتطوير أسلحة ليزر بحرية لمواجهة الطائرات المسيرة
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 20:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن الهجومية تحركت في بحر العرب اليوم
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 20:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر كندي-أميركي بسبب صفقة شراء طائرات الشبح إف-35
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 20:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة المالية

البرلمانية

البرلمان

المستقبل

برلماني

التزام

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:50 | 2026-02-25
Lebanon24
13:40 | 2026-02-25
Lebanon24
13:32 | 2026-02-25
Lebanon24
13:18 | 2026-02-25
Lebanon24
13:14 | 2026-02-25
Lebanon24
13:00 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24