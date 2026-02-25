نائب الرئيس الأميركي: ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران

أعاد الأميركي جي دي التأكيد على أن ما زال يفضّل المسار الدبلوماسي في التعامل مع ، معربًا عن أمله في أن يتعامل الإيرانيون بجدية مع هذا التوجه خلال مفاوضات يوم الخميس.





وفي مقابلة مع ، قال فانس: " كان واضحا تماما، بأقصى درجة ممكنة من الوضوح: لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا".





وأضاف: "هذا بالطبع ما نحاول تحقيقه، كما قال الرئيس، من خلال المسار المفضل وهو الدبلوماسية والأمر بسيط للغاية، ويجب أن نصل إلى نقطة لا تستطيع فيها إيران، أن تهدد العالم بالإرهاب ".





Advertisement