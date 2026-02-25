تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

أوكرانيا: أكثر من 1700 أفريقي يقاتلون إلى جانب روسيا

Lebanon 24
25-02-2026 | 15:33
أوكرانيا: أكثر من 1700 أفريقي يقاتلون إلى جانب روسيا
قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 1700 أفريقي يقاتلون إلى جانب روسيا بحربها على أوكرانيا، مضيفًا أن موسكو تستخدم وسائل الخداع لإقناعهم بالقتال.

وفي تصريحات أدلى بها إلى جانب وزير خارجية غانا، وأوردتها وكالة "رويترز"، قال سيبيها إن هناك محادثات جارية مع حكومات في أنحاء قارة أفريقيا لمنع استدراج مواطنيها إلى مثل هذه المخططات.

 وسترأس غانا الاتحاد الأفريقي العام المقبل.

وأضاف سيبيها في مؤتمر صحفي "نرى بوضوح أن روسيا تحاول استدراج مواطنين أفارقة إلى حرب مميتة. تشير بياناتنا إلى أن هناك حاليًا أكثر من 1780 مواطنًا من القارة الأفريقية يقاتلون في الجيش الروسي".

وأضاف أن المقاتلين الأفارقة جاءوا من 36 دولة مختلفة من أنحاء القارة.
 
الاتحاد الأفريقي

وزير الخارجية

مؤتمر صحفي

الأفريقية

أوكرانيا

أفريقيا

رويترز

