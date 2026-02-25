أوكرانيا: أكثر من 1700 أفريقي يقاتلون إلى جانب روسيا

قال الأوكراني أندري سيبيها، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 1700 أفريقي يقاتلون إلى جانب بحربها على ، مضيفًا أن تستخدم وسائل الخداع لإقناعهم بالقتال.وفي تصريحات أدلى بها إلى جانب وزير خارجية ، وأوردتها وكالة " "، قال سيبيها إن هناك محادثات جارية مع حكومات في أنحاء قارة لمنع استدراج مواطنيها إلى مثل هذه المخططات.وسترأس غانا العام المقبل.وأضاف سيبيها في "نرى بوضوح أن روسيا تحاول استدراج مواطنين أفارقة إلى حرب مميتة. تشير بياناتنا إلى أن هناك حاليًا أكثر من 1780 مواطنًا من القارة يقاتلون في الجيش الروسي".وأضاف أن المقاتلين الأفارقة جاءوا من 36 دولة مختلفة من أنحاء القارة.