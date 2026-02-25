روبيو: النظام الإيراني يشكل تهديداً خطيراً لأميركا

قال ⁠وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إن ‌ ‌تحاول تطوير صواريخ ‌باليستية عابرة ‌للقارات.





وفي تصريحات صحفية، قال روبيو إن "إصرار عدم مناقشة الصواريخ الباليستية يمثل مشكلة كبيرة".

وأضاف روبيو: "إيران تمتلك أسلحة تقليدية مصممة لمهاجمة أميركا".



وتابع قائلا: "إيران تشكل تهديدا خطيرا للغاية على أميركا وهي كذلك طويلة جدا".



وفيما يتعلق بالمحادثات المرتقبة الخميس بين وواشنطن في ، قال روبيو: "لا أصف محادثات الخميس إلا بأنها فرصة أخرى للتحدث".



وأشار إلى أن "محادثات إيران يوم الخميس ستركز بشكل كبير على البرنامج ".



وأوضح أن إيران "لا تعمل على التخصيب حاليا، لكنهم يحاولون الوصول إلى النقطة التي تمكنهم من ذلك في نهاية المطاف".



واختتم روبيو تصريحاته مؤكدا للصحفيين "لا تظنوا أن الدبلوماسية مستبعدة بأي حال من الأحوال".



وفي سياق متصل، قال جيه دي ⁠نائب الرئيس الأميركي يوم الأربعاء إن رصدت ‌أدلة على أن إيران تحاول ‌إعادة ‌بناء برنامجها النووي بعد الضربات التي ‌قادتها الولايات ‌المتحدة ⁠على مواقع نووية إيرانية في ⁠يونيو.



ولفت فانس ⁠في تصريحات لصحفيين: "المبدأ بسيط للغاية: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا ‌نوويا".