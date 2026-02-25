تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

روبيو: النظام الإيراني يشكل تهديداً خطيراً لأميركا

Lebanon 24
25-02-2026 | 22:59
A-
A+
روبيو: النظام الإيراني يشكل تهديداً خطيراً لأميركا
روبيو: النظام الإيراني يشكل تهديداً خطيراً لأميركا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال ⁠وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إن ‌إيران ‌تحاول تطوير صواريخ ‌باليستية عابرة ‌للقارات.


وفي تصريحات صحفية، قال روبيو إن "إصرار إيران على عدم مناقشة الصواريخ الباليستية يمثل مشكلة كبيرة".
وأضاف روبيو: "إيران تمتلك أسلحة تقليدية مصممة لمهاجمة أميركا".

وتابع قائلا: "إيران تشكل تهديدا خطيرا للغاية على أميركا وهي كذلك منذ فترة طويلة جدا".

وفيما يتعلق بالمحادثات المرتقبة الخميس بين طهران وواشنطن في جنيف، قال روبيو: "لا أصف محادثات الخميس إلا بأنها فرصة أخرى للتحدث".

وأشار إلى أن "محادثات إيران يوم الخميس ستركز بشكل كبير على البرنامج النووي".

وأوضح أن إيران "لا تعمل على التخصيب حاليا، لكنهم يحاولون الوصول إلى النقطة التي تمكنهم من ذلك في نهاية المطاف".

واختتم روبيو تصريحاته مؤكدا للصحفيين "لا تظنوا أن الدبلوماسية مستبعدة بأي حال من الأحوال".

وفي سياق متصل، قال جيه دي فانس ⁠نائب الرئيس الأميركي يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة رصدت ‌أدلة على أن إيران تحاول ‌إعادة ‌بناء برنامجها النووي بعد الضربات التي ‌قادتها الولايات ‌المتحدة ⁠على مواقع نووية إيرانية في ⁠يونيو.

ولفت فانس ⁠في تصريحات لصحفيين: "المبدأ بسيط للغاية: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا ‌نوويا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مسؤولين أميركيين: إيران تشكل تهديدا كبيرا لأميركا
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة جنوب السودان: تقدم المتمردين يشكل "تهديدا خطيرا للسلام"
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: النظام الإيراني لا يمثل الشعب الإيراني كما لا يمثل ثقافته المتجذرة في تاريخ عريق
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
سيناتور أميركي بتحذير خطير: ترامب سيقتل خامنئي إذا استمر النظام الإيراني في قتل المتظاهرين (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

نائب الرئيس

إيران على

دبلوماسي

منذ فترة

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:33 | 2026-02-26
Lebanon24
02:13 | 2026-02-26
Lebanon24
01:46 | 2026-02-26
Lebanon24
01:44 | 2026-02-26
Lebanon24
01:39 | 2026-02-26
Lebanon24
01:33 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24