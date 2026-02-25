تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

فانس: إيران تحاول إعادة تطوير سلاح نووي

Lebanon 24
25-02-2026 | 23:08
A-
A+
فانس: إيران تحاول إعادة تطوير سلاح نووي
فانس: إيران تحاول إعادة تطوير سلاح نووي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال جيه دي فانس ⁠نائب الرئيس الأميركي يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة رصدت ‌أدلة على أن إيران تحاول ‌إعادة ‌بناء برنامجها النووي بعد الضربات التي ‌قادتها الولايات ‌المتحدة ⁠على مواقع نووية إيرانية في ⁠حزيران.
 
وأضاف فانس ⁠في تصريحات لصحفيين ⁠قبل يوم من ⁠محادثات بين وفدين أميركي وإيراني في جنيف "المبدأ بسيط للغاية: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا ‌نوويا".

وكشف المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشترط أن يبقى أي اتفاق نووي مستقبلي مع إيران ساريا إلى أجل غير مسمى، من دون ما يُعرف بـ"بنود انتهاء الصلاحية" التي تحدد مدة زمنية لانتهاء القيود، بحسب ما نقله مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين لموقع "أكسيوس".

ونقلت مصادر عن ويتكوف قوله: "نبدأ مع الإيرانيين من فرضية أنه لا توجد بنود انتهاء صلاحية. سواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، فرضيتنا هي: عليكم الالتزام لبقية حياتكم".

وأشار أيضا إلى أن المفاوضات الحالية تركز على الملف النووي، لكن في حال التوصل إلى اتفاق، تسعى الإدارة الأميركية إلى فتح جولات لاحقة تتناول برنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لجماعات مسلحة في المنطقة، مع احتمال إشراك دول إقليمية في تلك المحادثات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس الأميركي: رصدنا أدلّة على أن إيران تحاول إعادة تطوير سلاح نووي
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس: تركيزنا ينصب نحو عدم حصول إيران على سلاح نووي
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سمعت أن إيران تحاول إعادة برنامجها النووي وسنرسل المقاتلات مرة أخرى إذا قامت بذلك
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: حظر المرشد الأعلى للأسلحة النووية يعني بوضوح أن إيران لن تطور أسلحة نووية
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

نائب الرئيس

دارة الرئيس

الإيراني

دونالد

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:33 | 2026-02-26
Lebanon24
02:13 | 2026-02-26
Lebanon24
01:46 | 2026-02-26
Lebanon24
01:44 | 2026-02-26
Lebanon24
01:39 | 2026-02-26
Lebanon24
01:33 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24