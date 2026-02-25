فانس: إيران تحاول إعادة تطوير سلاح نووي

قال جيه دي فانس ⁠نائب الرئيس الأميركي يوم الأربعاء إن رصدت ‌أدلة على أن تحاول ‌إعادة ‌بناء برنامجها بعد الضربات التي ‌قادتها الولايات ‌المتحدة ⁠على مواقع نووية إيرانية في ⁠حزيران.

وأضاف فانس ⁠في تصريحات لصحفيين ⁠قبل يوم من ⁠محادثات بين وفدين أميركي وإيراني في جنيف "المبدأ بسيط للغاية: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا ‌نوويا".وكشف المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، أن إدارة الرئيس تشترط أن يبقى أي اتفاق نووي مستقبلي مع إيران ساريا إلى أجل غير مسمى، من دون ما يُعرف بـ"بنود انتهاء الصلاحية" التي تحدد مدة زمنية لانتهاء القيود، بحسب ما نقله مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين لموقع "أكسيوس".ونقلت مصادر عن ويتكوف قوله: "نبدأ مع الإيرانيين من فرضية أنه لا توجد بنود انتهاء صلاحية. سواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، فرضيتنا هي: عليكم الالتزام لبقية حياتكم".وأشار أيضا إلى أن المفاوضات الحالية تركز على الملف النووي، لكن في حال التوصل إلى اتفاق، تسعى إلى فتح جولات لاحقة تتناول برنامج الصواريخ ودعم لجماعات مسلحة في المنطقة، مع احتمال إشراك دول إقليمية في تلك المحادثات.