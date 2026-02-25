تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
فانس: إيران تحاول إعادة تطوير سلاح نووي
Lebanon 24
25-02-2026
|
23:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي يوم الأربعاء إن
الولايات المتحدة
رصدت أدلة على أن
إيران
تحاول إعادة بناء برنامجها
النووي
بعد الضربات التي قادتها الولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية في حزيران.
وأضاف فانس في تصريحات لصحفيين قبل يوم من محادثات بين وفدين أميركي وإيراني في جنيف "المبدأ بسيط للغاية: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا".
وكشف المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، أن إدارة الرئيس
دونالد ترامب
تشترط أن يبقى أي اتفاق نووي مستقبلي مع إيران ساريا إلى أجل غير مسمى، من دون ما يُعرف بـ"بنود انتهاء الصلاحية" التي تحدد مدة زمنية لانتهاء القيود، بحسب ما نقله مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين لموقع "أكسيوس".
ونقلت مصادر عن ويتكوف قوله: "نبدأ مع الإيرانيين من فرضية أنه لا توجد بنود انتهاء صلاحية. سواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، فرضيتنا هي: عليكم الالتزام لبقية حياتكم".
وأشار أيضا إلى أن المفاوضات الحالية تركز على الملف النووي، لكن في حال التوصل إلى اتفاق، تسعى
الإدارة الأميركية
إلى فتح جولات لاحقة تتناول برنامج الصواريخ
الإيراني
ودعم
طهران
لجماعات مسلحة في المنطقة، مع احتمال إشراك دول إقليمية في تلك المحادثات.
تابع
