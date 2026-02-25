سيناريو داخل إدارة ترامب لضرب إيران.. موقع بوليتيكو يكشف

كشف موقع "بوليتيكو" أن مستشارين للرئيس الأميركي دونالد ترامب
، يفضلون أن تبادر إسرائيل
بضربة لإيران قبل أي هجوم أميركي.
وذكر الموقع نقلا عن مصدرين مطلعين إن هناك سيناريو مرجح لعملية عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة
وإسرائيل ضد إيران
.
وتابع المصدران أن "مسؤولين في إدارة ترامب
يرون أن هجوما إسرائيليا قد يحشد دعما أميركيا لعمل عسكري ضد إيران".
ووفق الموقع فإن هناك "تفكير داخل الإدارة الأميركية
بأن الكلفة السياسية ستكون أقل إذا تحركت إسرائيل أولا".
وحذر وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو أمس الأربعاء، من أنه يجب على إيران إجراء مفاوضات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية، بعد يوم من ادعاء الرئيس دونالد
ترامب أن طهران
تسعى لتطوير صواريخ عابرة للقارات قادرة على ضرب الأراضي الأميركية.
وصرّح روبيو للصحافيين عشية جولة جديدة من المحادثات بين طهران وواشنطن في جنيف قائلا: "أود أن أقول إن إصرار إيران على
عدم بحث الصواريخ الباليستية يمثل مشكلة كبيرة جدا".