Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

سيناريو داخل إدارة ترامب لضرب إيران.. موقع بوليتيكو يكشف

Lebanon 24
25-02-2026 | 23:22
سيناريو داخل إدارة ترامب لضرب إيران.. موقع بوليتيكو يكشف
كشف موقع "بوليتيكو" أن مستشارين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يفضلون أن تبادر إسرائيل بضربة لإيران قبل أي هجوم أميركي.

وذكر الموقع نقلا عن مصدرين مطلعين إن هناك سيناريو مرجح لعملية عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وتابع المصدران أن "مسؤولين في إدارة ترامب يرون أن هجوما إسرائيليا قد يحشد دعما أميركيا لعمل عسكري ضد إيران".

ووفق الموقع فإن هناك "تفكير داخل الإدارة الأميركية بأن الكلفة السياسية ستكون أقل إذا تحركت إسرائيل أولا".

وحذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الأربعاء، من أنه يجب على إيران إجراء مفاوضات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية، بعد يوم من ادعاء الرئيس دونالد ترامب أن طهران تسعى لتطوير صواريخ عابرة للقارات قادرة على ضرب الأراضي الأميركية.

وصرّح روبيو للصحافيين عشية جولة جديدة من المحادثات بين طهران وواشنطن في جنيف قائلا: "أود أن أقول إن إصرار إيران على عدم بحث الصواريخ الباليستية يمثل مشكلة كبيرة جدا".

مواضيع ذات صلة
"صراعٌ" داخل إدارة ترامب.. ماذا يكشف ملف إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:36:41 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع إسرائيلي: أميركا وإسرائيل تستعدان لضربة ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:36:41 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "واللا" نقلا عن تقديرات أمنية إسرائيلية: المنظومة الأمنية تستعد لسيناريو ضربة أميركية محتملة ضد إيران هذه الليلة
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:36:41 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف ستردّ إيران على أي "ضربة"؟ هذه سيناريوهات "الهجوم"
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:36:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

إيران على

إسرائيل

دونالد

واشنطن

Lebanon24
02:33 | 2026-02-26
Lebanon24
02:13 | 2026-02-26
Lebanon24
01:46 | 2026-02-26
Lebanon24
01:44 | 2026-02-26
Lebanon24
01:39 | 2026-02-26
Lebanon24
01:33 | 2026-02-26
