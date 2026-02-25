سيناريو داخل إدارة ترامب لضرب إيران.. موقع بوليتيكو يكشف

كشف موقع "بوليتيكو" أن مستشارين للرئيس الأميركي ، يفضلون أن تبادر بضربة لإيران قبل أي هجوم أميركي.



وذكر الموقع نقلا عن مصدرين مطلعين إن هناك سيناريو مرجح لعملية عسكرية مشتركة بين وإسرائيل ضد .



وتابع المصدران أن "مسؤولين في إدارة يرون أن هجوما إسرائيليا قد يحشد دعما أميركيا لعمل عسكري ضد إيران".



ووفق الموقع فإن هناك "تفكير داخل بأن الكلفة السياسية ستكون أقل إذا تحركت إسرائيل أولا".



وحذر الأميركي ماركو روبيو أمس الأربعاء، من أنه يجب على إيران إجراء مفاوضات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية، بعد يوم من ادعاء الرئيس ترامب أن تسعى لتطوير صواريخ عابرة للقارات قادرة على ضرب الأراضي الأميركية.



وصرّح روبيو للصحافيين عشية جولة جديدة من المحادثات بين طهران وواشنطن في جنيف قائلا: "أود أن أقول إن إصرار عدم بحث الصواريخ الباليستية يمثل مشكلة كبيرة جدا".





