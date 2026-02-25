تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
للتوصل إلى تفاهم مع واشنطن.. هذا شرط زعيم كوريا الشمالية
Lebanon 24
25-02-2026
|
23:23
أعلن الزعيم الكوري
الشمالي
كيم جونغ أون
إن "تفاهما" بين بيونغيانغ وواشنطن سيكون ممكنا إذا اعترفت
الولايات المتحدة
ببلاده كقوة نووية.
ونقلت
وكالة الأنباء
المركزية
الكورية
عن كيم قوله إنه إذا احترمت "
واشنطن
الوضعية الحالية لبلدنا المنصوص عليها في
الدستور
... وتخلت عن سياستها العدائية... فلا يوجد سبب يمنعنا من التفاهم مع الولايات المتحدة".
واستبعد كيم بحسب الوكالة أي نقاش مع
كوريا الجنوبية
.
وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى أن تصريحات كيم جاءت خلال تنظيم
كوريا الشمالية
عرضا عسكريا للاحتفال بالمؤتمر العام لحزبها
الرئيسي
.
وذكر مسؤولون عسكريون من
كوريا
الجنوبية والولايات المتحدة الأربعاء أن البلدين سيجريان تدريبات عسكرية مشتركة كبرى في الفترة من التاسع إلى 19 من آذار.
