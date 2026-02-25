للتوصل إلى تفاهم مع واشنطن.. هذا شرط زعيم كوريا الشمالية

أعلن الزعيم الكوري إن "تفاهما" بين بيونغيانغ وواشنطن سيكون ممكنا إذا اعترفت ببلاده كقوة نووية.ونقلت المركزية عن كيم قوله إنه إذا احترمت " الوضعية الحالية لبلدنا المنصوص عليها في ... وتخلت عن سياستها العدائية... فلا يوجد سبب يمنعنا من التفاهم مع الولايات المتحدة".واستبعد كيم بحسب الوكالة ‌أي نقاش ⁠مع .وأشارت ⁠وكالة الأنباء ⁠المركزية الكورية إلى أن تصريحات كيم جاءت خلال تنظيم عرضا عسكريا للاحتفال بالمؤتمر العام لحزبها ‌ .وذكر مسؤولون عسكريون من الجنوبية والولايات المتحدة الأربعاء أن البلدين ⁠سيجريان تدريبات عسكرية مشتركة كبرى في الفترة من التاسع إلى 19 من آذار.