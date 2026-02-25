باللغة الفارسية.. المخابرات الأميركية تطلق حملة لتجنيد إيرانيين

قامت وكالة المخابرات المركزية الأميركية على وسائل التواصل الاجتماعي بنشر تعليمات جديدة باللغة الفارسية للإيرانيين الراغبين في التواصل مع جهاز المخابرات بشكل آمن.



ويأتي مسعى الوكالة للتجنيد في ⁠ظل تجهيزات كبيرة للقوات الأميركية في ، إذ قد يأمر الرئيس بمهاجمة إذا فشلت المحادثات مع المقررة يوم الخميس في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي.



ونشرت الوكالة ‌رسالتها باللغة الفارسية يوم الثلاثاء عبر حساباتها على إكس وإنستغرام وفيسبوك وتيليغرام ويوتيوب.



وهذه هي الأحدث في سلسلة رسائل الوكالة التي تهدف إلى تجنيد مصادر في إيران والصين وكوريا الشمالية وروسيا.



وحثت الوكالة الإيرانيين الراغبين في الاتصال بها ‌على "اتباع الإجراءات المناسبة" لحماية أنفسهم قبل القيام ‌بذلك وتجنب استخدام أجهزة ⁠الكمبيوتر الخاصة بالعمل أو هواتفهم الشخصية.



وقالت في الرسالة "استخدموا أجهزة جديدة يمكن التخلص منها إن أمكن... كونوا حريصين ممن حولكم ومن يمكنهم رؤية شاشتكم أو نشاطكم"، مضيفة أن أولئك ⁠الذين سيتصلون سيقدمون ‌مواقعهم وأسماءهم ومسمياتهم الوظيفية و"مدى تمتعهم بمعلومات أو مهارات تهم وكالتنا".



وشددت ⁠الرسالة على أن هؤلاء الأفراد يجب أن يستخدموا خدمة "في بي إن" لا تكون مقراتها ⁠في أو إيران أو ، أو شبكة "تور" التي تشفّر البيانات وتخفي عنوان "الآي بي" للمستخدم.



Advertisement