Advertisement

عربي-دولي

باللغة الفارسية.. المخابرات الأميركية تطلق حملة لتجنيد إيرانيين

Lebanon 24
25-02-2026 | 23:50
باللغة الفارسية.. المخابرات الأميركية تطلق حملة لتجنيد إيرانيين
باللغة الفارسية.. المخابرات الأميركية تطلق حملة لتجنيد إيرانيين photos 0
قامت وكالة المخابرات المركزية الأميركية على وسائل التواصل الاجتماعي بنشر تعليمات جديدة باللغة الفارسية للإيرانيين الراغبين في التواصل مع جهاز المخابرات بشكل آمن.

ويأتي مسعى الوكالة للتجنيد في ⁠ظل تجهيزات كبيرة للقوات الأميركية في الشرق الأوسط، إذ قد يأمر الرئيس دونالد ترامب بمهاجمة إيران إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة المقررة يوم الخميس في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

ونشرت الوكالة ‌رسالتها باللغة الفارسية يوم الثلاثاء عبر حساباتها على إكس وإنستغرام وفيسبوك وتيليغرام ويوتيوب.

وهذه هي الأحدث في سلسلة رسائل الوكالة التي تهدف إلى تجنيد مصادر في إيران والصين وكوريا الشمالية وروسيا.

وحثت الوكالة الإيرانيين الراغبين في الاتصال بها ‌على "اتباع الإجراءات المناسبة" لحماية أنفسهم قبل القيام ‌بذلك وتجنب استخدام أجهزة ⁠الكمبيوتر الخاصة بالعمل أو هواتفهم الشخصية.

وقالت في الرسالة "استخدموا أجهزة جديدة يمكن التخلص منها إن أمكن... كونوا حريصين ممن حولكم ومن يمكنهم رؤية شاشتكم أو نشاطكم"، مضيفة أن أولئك ⁠الذين سيتصلون سيقدمون ‌مواقعهم وأسماءهم ومسمياتهم الوظيفية و"مدى تمتعهم بمعلومات أو مهارات تهم وكالتنا".

وشددت ⁠الرسالة على أن هؤلاء الأفراد يجب أن يستخدموا خدمة "في بي إن" لا تكون مقراتها ⁠في روسيا أو إيران أو الصين، أو شبكة "تور" التي تشفّر البيانات وتخفي عنوان "الآي بي" للمستخدم.
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإيراني

الشمالي

دونالد

فيسبوك

الشمال

