جولة مفاوضات جديدة لإنهاء حرب أوكرانيا.. واتصال بين ترامب وزيلينسكي

تحدث الرئيس الأوكراني مع الرئيس الأميركي بشأن المفاوضات المقبلة الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية على بلاده.



وخلال الاتصال الهاتفي، كان المفاوضان ستيف ويتكوف وصهر حاضرين، بحسب ما أعلن على موقعه الإلكتروني مساء الأربعاء.



وشكر زيلينسكي على وساطتها في المحادثات الجارية التي شملت أيضا ، وقال إن محادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا من المقرر عقدها في اليوم الخميس.



وأشار زيلينسكي خلال الاتصال إلى أن هذا الشتاء كان الأصعب على نتيجة الهجمات الروسية.



وأضاف أن تناول أيضا التحضير للاجتماع المقبل مع الجانبين الروسي والأميركي مطلع آذار، إلا أن الجانب الروسي لم يؤكد الموعد بعد.

