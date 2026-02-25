تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

جولة مفاوضات جديدة لإنهاء حرب أوكرانيا.. واتصال بين ترامب وزيلينسكي

Lebanon 24
25-02-2026 | 23:37
تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن المفاوضات المقبلة الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية على بلاده.

وخلال الاتصال الهاتفي، كان المفاوضان ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر حاضرين، بحسب ما أعلن زيلينسكي على موقعه الإلكتروني مساء الأربعاء.

وشكر زيلينسكي الولايات المتحدة على وساطتها في المحادثات الجارية التي شملت أيضا روسيا، وقال إن محادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا من المقرر عقدها في جنيف اليوم الخميس.

وأشار زيلينسكي خلال الاتصال إلى أن هذا الشتاء كان الأصعب على أوكرانيا نتيجة الهجمات الروسية.

وأضاف أن النقاش تناول أيضا التحضير للاجتماع المقبل مع الجانبين الروسي والأميركي مطلع آذار، إلا أن الجانب الروسي لم يؤكد الموعد بعد.
فولوديمير زيلينسكي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

جاريد كوشنر

فولوديمير

زيلينسكي

أوكرانيا

دونالد

