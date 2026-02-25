"هيومن رايتس ووتش": الدعم السريع ارتكبت انتهاكات فظيعة بالفاشر

قالت منظمة " " الأربعاء إن في استهدفت وأساءت معاملة وقتلت أشخاصاً ذوي إعاقة خلال هجومها وعقب سيطرتها على مدينة عاصمة شمال دارفور، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي توثق فيها انتهاكات "من هذا النوع وبهذا الحجم".



وأسفرت الحرب المتواصلة في السودان منذ 15 نيسان 2023 بين الجيش بقيادة وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق عن مقتل عشرات الآلاف، ودفعت نحو 12 مليونا إلى النزوح داخل البلاد أو اللجوء إلى خارجها، وأدت إلى تدمير البنية التحتية، ما جعل السودان يعاني "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب .

