عربي-دولي
"هيومن رايتس ووتش": الدعم السريع ارتكبت انتهاكات فظيعة بالفاشر
Lebanon 24
25-02-2026
|
23:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت منظمة "
هيومن رايتس ووتش
" الأربعاء إن
قوات الدعم السريع
في
السودان
استهدفت وأساءت معاملة وقتلت أشخاصاً ذوي إعاقة خلال هجومها وعقب سيطرتها على مدينة
الفاشر
عاصمة شمال دارفور، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي توثق فيها انتهاكات "من هذا النوع وبهذا الحجم".
وأسفرت الحرب المتواصلة في السودان منذ 15 نيسان 2023 بين الجيش بقيادة
عبد الفتاح البرهان
وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق
محمد حمدان دقلو
عن مقتل عشرات الآلاف، ودفعت نحو 12 مليونا إلى النزوح داخل البلاد أو اللجوء إلى خارجها، وأدت إلى تدمير البنية التحتية، ما جعل السودان يعاني "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب
الأمم المتحدة
.
