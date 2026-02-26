تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
خاص
بين المجاملة والرسائل… نتنياهو بالزي الهندي
Lebanon 24
26-02-2026
|
00:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
ظهر رئيس حكومة
الاحتلال
بنيامين نتنياهو
مرتدياً زياً هندياً تقليدياً خلال لقائه برئيس الوزراء
الهندي
ناريندرا مودي، في مشهد لافت حمل رسائل سياسية واضحة تتجاوز الإطار البروتوكولي.
الخطوة قرأها مراقبون في سياق سعي
نتنياهو
إلى توظيف الرمزية الشكلية لتعزيز صورة التقارب مع
نيودلهي
، عبر توجيه إشارة رمزية للرأي العام الهندي بأن العلاقة بين الجانبين تتجاوز الرسميات، بالتوازي مع محاولة كسب تغطية إعلامية إيجابية عبر لقطة لافتة بصرياً. ويأتي هذا الظهور ضمن نمط
دبلوماسي
يعتمد الإشارات البصرية لجذب الانتباه وتكريس رسائل سياسية ناعمة موجهة إلى الداخل والخارج.
المشهد، وإن بدا بروتوكولياً في ظاهره، أعاد تسليط الضوء على مستوى التنسيق المتقدم بين الطرفين في هذه المرحلة.
