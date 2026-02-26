بين المجاملة والرسائل… نتنياهو بالزي الهندي

ظهر رئيس حكومة مرتدياً زياً هندياً تقليدياً خلال لقائه برئيس الوزراء ناريندرا مودي، في مشهد لافت حمل رسائل سياسية واضحة تتجاوز الإطار البروتوكولي.



الخطوة قرأها مراقبون في سياق سعي إلى توظيف الرمزية الشكلية لتعزيز صورة التقارب مع ، عبر توجيه إشارة رمزية للرأي العام الهندي بأن العلاقة بين الجانبين تتجاوز الرسميات، بالتوازي مع محاولة كسب تغطية إعلامية إيجابية عبر لقطة لافتة بصرياً. ويأتي هذا الظهور ضمن نمط يعتمد الإشارات البصرية لجذب الانتباه وتكريس رسائل سياسية ناعمة موجهة إلى الداخل والخارج.



المشهد، وإن بدا بروتوكولياً في ظاهره، أعاد تسليط الضوء على مستوى التنسيق المتقدم بين الطرفين في هذه المرحلة.



