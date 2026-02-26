استطلاع يربك حسابات ترامب تجاه إيران.. فهل يتراجع؟

أظهر استطلاع رأي حديث أن المزاج الشعبي يشكّل عاملاً ضاغطاً في حسابات المتعلقة بخيار المواجهة مع ، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تباين داخل حيال المضي في أي تصعيد عسكري.وبحسب الذي أجرته مؤسسة “YouGov” مساء اليوم، فإن نسبة المؤيدين لشن هجوم على إيران لم تتجاوز 27 في المئة على مستوى الرأي العام، فيما بلغت بين الجمهوريين نحو 58 في المئة، وهو ما يعكس دعماً غير حاسم حتى داخل الحزبية المفترضة للرئيس.وتشير هذه الأرقام، وفق مراقبين، إلى هامش حذر متنامٍ يحيط بقرار ، في ظل تداخل اعتبارات داخلية تتصل بمواقف مؤسسات نافذة وتحذيرات من تداعيات أي مواجهة مفتوحة، إلى جانب حسابات سياسية مرتبطة بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة مطلع تشرين الثاني المقبل.وفي ضوء هذا المشهد، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان سيأخذ بثقل المزاج الداخلي المتحفّظ، أم سيميل إلى خيارات أكثر تشدداً تحت ضغط دوائر داعمة للتصعيد.