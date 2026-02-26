تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
خاص
استطلاع يربك حسابات ترامب تجاه إيران.. فهل يتراجع؟
Lebanon 24
26-02-2026
|
00:36
أظهر استطلاع رأي حديث أن المزاج الشعبي
الاميركي
يشكّل عاملاً ضاغطاً في حسابات
الرئيس دونالد ترامب
المتعلقة بخيار المواجهة مع
إيران
، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تباين داخل
واشنطن
حيال المضي في أي تصعيد عسكري.
وبحسب
الاستطلاع
الذي أجرته مؤسسة “YouGov” مساء اليوم، فإن نسبة المؤيدين لشن هجوم على إيران لم تتجاوز 27 في المئة على مستوى الرأي العام، فيما بلغت بين الجمهوريين نحو 58 في المئة، وهو ما يعكس دعماً غير حاسم حتى داخل
القاعدة
الحزبية المفترضة للرئيس.
وتشير هذه الأرقام، وفق مراقبين، إلى هامش حذر متنامٍ يحيط بقرار
البيت الأبيض
، في ظل تداخل اعتبارات داخلية تتصل بمواقف مؤسسات نافذة وتحذيرات من تداعيات أي مواجهة مفتوحة، إلى جانب حسابات سياسية مرتبطة بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة مطلع تشرين الثاني المقبل.
وفي ضوء هذا المشهد، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان
ترامب
سيأخذ بثقل المزاج الداخلي المتحفّظ، أم سيميل إلى خيارات أكثر تشدداً تحت ضغط دوائر داعمة للتصعيد.
