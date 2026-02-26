طهران غاضبة.. سي.آي.إيه تجند إيرانيين عبر وسائل التواصل

أثار منشور لوكالة المخابرات المركزية الأميركية على إكس، غضباً إيرانياً خلال الساعات الماضية. فقد نشرت الـ "سي آي إيه" قبل يومين على (إكس وإنستجرام وفيسبوك وتيليجرام ويوتيوب)، تعليمات جديدة باللغة الفارسية للإيرانيين الراغبين في التواصل مع جهاز المخابرات بشكل آمن.

وحثت الوكالة الإيرانيين الراغبين في الاتصال بها على "اتباع الإجراءات المناسبة" لحماية أنفسهم قبل القيام بذلك، وتجنب استخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعمل أو هواتفهم الشخصية.



"في.بي.إن خارج وروسيا وإيران"

كما أضافت في الرسالة قائلة "استخدموا أجهزة جديدة يمكن التخلص منها إن أمكن... كونوا حريصين ممن حولكم ومن يمكنهم رؤية شاشتكم أو نشاطكم"، موضحة أن أولئك الذين سيتصلون سيقدمون مواقعهم وأسماءهم ومسمياتهم الوظيفية و"مدى تمتعهم بمعلومات أو مهارات تهم الوكالة".



إلى ذلك، قالت الرسالة إن هؤلاء الأفراد يجب أن يستخدموا خدمة في.بي.إن "لا تكون مقراتها في أو أو الصين"، أو شبكة تور التي تشفر البيانات وتخفي عنوان الآي.بي للمستخدم.



"تدخل سافر ومكشوف"

في المقابل، ردت إيران عبر سفارتها في لاهاي، بهولندا، معتبرة أن "لم تعد تخفي حتى محاولتها التدخل في الشؤون " وكتبت في منشور على حسابها في إكس أمس الأربعاء، قائلة:" عندما تنشر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مقطع فيديو بالفارسية يعلّم الإيرانيين كيف يتواصلون معها، فهذه ليست دبلوماسية بل تدخل سافر ومكشوف."



كما أضافت متسائلة:" تخيّلوا حجم الغضب لو كان الوضع معكوساً.. إنها ازدواجية المعايير… في أوضح صورها".



أتى مسعى الوكالة الأميركية هذا لتجنيد إيرانيين في ظل تجهيزات كبيرة للقوات الأميركية في ، تحسباً لإمكانية إصدار الرئيس أمراً بمهاجمة إيران إذا فشلت المحادثات النووية المقررة اليوم الخميس في جنيف بوساطة عمانية".



وكان بدأ في طرح مبرراته لعملية أميركية محتملة في خطاب حالة الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي، قائلا إنه لن يسمح لطهران، التي وصفها بأنها أكبر راع للإرهاب في العالم، بامتلاك سلاح نووي.



في حين نفت إيران مراراً وتكراراً سعيها لتكوين ترسانة نووية.