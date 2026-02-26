تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

لتعزيز اللحمة الوطنية.. تبادل للموقوفين بين السويداء ودمشق

Lebanon 24
26-02-2026 | 00:53
لتعزيز اللحمة الوطنية.. تبادل للموقوفين بين السويداء ودمشق
بعد أنباء عن وساطة أميركية بين الشيخ الدرزي حكمت الهجري والحكومة السورية، أعلنت مديرية إعلام السويداء البدء بعملية تبادل للموقوفين إثر أحداث تموز من العام الفائت.

وأوضحت المديرية في بيان مساء أمس الأربعاء أنه "سيتم إطلاق سراح الموقوفين من أبناء محافظة السويداء وإطلاق سراح عدد من المحتجزين لدى ما يسمى الحرس الوطني"، اليوم الخميس.
كما أشارت إلى أن "عملية التسليم والاستلام ستتم بإشراف البعثة الدولية للصليب الأحمر في مبنى المحافظة الكائن ببلدة الصورة الصغرى شمالي السويداء".

إلى ذلك، أكدت أن "جميع الموقوفين لدى الحكومة السورية كانوا على تواصل مستمر مع ذويهم". ولفتت إلى أن "هذه الخطوة تأتي لتعزيز اللحمة الوطنية وقطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المحافظة"، وفق تعبيرها.

61 مقابل 30
أتى ذلك، بعدما أفاد مصدر مطلع بأن واشنطن تقود وساطة بين الهجري ودمشق، لتبادل محتجزين منذ أحداث تموز الماضي (2025). وقال المصدر الذي تحفظ عن ذكر هويته يوم الثلاثاء الماضي "ثمة مفاوضات حاليا بوساطة أميركية بين الشيخ حكمت الهجري والحكومة على ملف وحيد هو ملف الموقوفين والأسرى"، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
