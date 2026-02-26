لتعزيز اللحمة الوطنية.. تبادل للموقوفين بين السويداء ودمشق

بعد أنباء عن وساطة أميركية بين الشيخ الدرزي والحكومة ، أعلنت مديرية إعلام البدء بعملية تبادل للموقوفين إثر أحداث من العام الفائت.



وأوضحت المديرية في بيان مساء أمس الأربعاء أنه "سيتم إطلاق سراح الموقوفين من أبناء محافظة السويداء وإطلاق سراح عدد من المحتجزين لدى ما يسمى "، اليوم الخميس.

كما أشارت إلى أن "عملية التسليم والاستلام ستتم بإشراف في مبنى المحافظة الكائن ببلدة الصورة الصغرى شمالي السويداء".



إلى ذلك، أكدت أن "جميع الموقوفين لدى الحكومة السورية كانوا على تواصل مستمر مع ذويهم". ولفتت إلى أن "هذه الخطوة تأتي لتعزيز اللحمة الوطنية وقطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المحافظة"، وفق تعبيرها.



61 مقابل 30

أتى ذلك، بعدما أفاد مصدر مطلع بأن تقود وساطة بين الهجري ودمشق، لتبادل محتجزين منذ أحداث تموز الماضي (2025). وقال المصدر الذي تحفظ عن ذكر هويته يوم الثلاثاء الماضي "ثمة مفاوضات حاليا بوساطة أميركية بين الشيخ حكمت الهجري والحكومة على ملف وحيد هو ملف الموقوفين والأسرى"، حسب ما نقلت .