الخارجية العُمانية: مباحثات بين البو سعيدي وعراقجي

عقد العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي مساء أمس، لقاءً ثنائيا في مدينة في سويسرا مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية عباس عراقجي، في إطار المحادثات الإيرانية - الأميركية الجارية غير المباشرة المقرر عقدها اليوم برعاية سلطنة عُمان.



تباحث الوزيران بحسب بيان عن العمانية، في "المستجدات والوقوف على المرئيات والمقترحات التي سيتقدم بها الجانب في سبيل التوصل إلى اتفاق حول الملف الإيراني، وذلك استنادا إلى المبادئ الاسترشادية التي تم التوافق عليها في الجولة السابقة من المفاوضات".



وأكد وزير الخارجية "حرص سلطنة عُمان على دعم وتسهيل الحوار الجاري لتقريب وجهات النظر من أجل وصول المفاوضات إلى حلول مقبولة ومستدامة بشأن برنامج النووي ومساره المستقبلي، ومن المنتظر أن يلتقي معاليه الفريق التفاوضي الأميركي ، لنقل المرئيات الإيرانية والاستماع بالمقابل إلى ما يطرحه الجانب الأميركي من أفكار وتصورات".

Advertisement