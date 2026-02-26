تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الخارجية العُمانية: مباحثات بين البو سعيدي وعراقجي

Lebanon 24
26-02-2026 | 01:03
الخارجية العُمانية: مباحثات بين البو سعيدي وعراقجي
عقد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي مساء أمس، لقاءً ثنائيا في مدينة جنيف في سويسرا مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، في إطار المحادثات الإيرانية - الأميركية الجارية غير المباشرة المقرر عقدها اليوم برعاية سلطنة عُمان.

تباحث الوزيران بحسب بيان عن وزارة الخارجية العمانية، في  "المستجدات والوقوف على المرئيات والمقترحات التي سيتقدم بها الجانب الإيراني في سبيل التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني، وذلك استنادا إلى المبادئ الاسترشادية التي تم التوافق عليها في الجولة السابقة من المفاوضات".

وأكد وزير الخارجية "حرص سلطنة عُمان على دعم وتسهيل الحوار الجاري لتقريب وجهات النظر من أجل وصول المفاوضات إلى حلول مقبولة ومستدامة بشأن برنامج إيران النووي ومساره المستقبلي،  ومن المنتظر أن يلتقي معاليه الفريق التفاوضي الأميركي صباح اليوم، لنقل المرئيات الإيرانية والاستماع بالمقابل إلى ما يطرحه الجانب الأميركي من أفكار وتصورات".
مواضيع ذات صلة
الخارجية العمانية: نؤكد التزامنا بدعم الحوار بين أميركا وإيران للتوصل لتوافق
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:37:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العمانية: وزير الخارجية أجرى مشاورات منفصلة مع الوفدين الإيراني والأميركي للتهيئة لاستئناف المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:37:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العمانية: الوزير البوسعيدي يلتقي اليوم بالوفد الأميركي لنقل وجهة نظر إيران
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:37:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تسنيم: انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:37:56 Lebanon 24 Lebanon 24

