بعد مقاطعتهما لخطابه.. ترامب يطالب بترحيل نائبتين مسلمتين: "يجب إيداعهما في مصحة عقلية"

في اليوم التالي لخوضهما جدالا حادا معه خلال خطابه عن حالة الاتحاد، أعلن الرئيس الأميركي ، أمس الأربعاء، ان ⁠النائبتين المسلمتين الديمقراطيتين في إلهان عمر عن مينيسوتا ورشيدة طليب عن ميشيغن يجب "إيداعهما في مصحة عقلية" وإعادتهما إلى "بلديهما الأصليين".



ووجهت طليب، وهي أميركية من أصل فلسطيني، وعمر، وهي أميركية من أصل صومالي، انتقادات لترامب خلال الخطاب ، الثلاثاء، عندما أشاد بحملة إدارته الصارمة ضد الهجرة وإجراءاتها لإنفاذ قوانين الهجرة.



وصرخت كل من عمر ‌وطليب "أنت تقتل " في وجه ترامب خلال الخطاب، فيما وصفته عمر أيضا بأنه "كاذب".



وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال، أمس الأربعاء، إن ‌النائبتين "كانت عيونهما جاحظة ومحتقنة ‌ كالمجانين.. معتوهتان.. مختلتان ومريضتان عقليا.. بصراحة.. يبدو أنه يجب إيداعهن في مصحة عقلية".



وأضاف: "يجب أن نعيدهما إلى من حيث جاءتا.. بأسرع ما يمكن". وكلتاهما مواطنتان أميركيتان.



ووصف زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز نبرة تصريحات ترامب ضد طليب وعمر بأنها تنطوي على "كراهية للأجانب" و"مخزية".



وقالت طليب على إكس إن تصريحات ترامب ‌تظهر "أنه في حالة انهيار".







