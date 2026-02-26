بعد مقاطعتهما لخطابه.. ترامب يطالب بترحيل نائبتين مسلمتين: "يجب إيداعهما في مصحة عقلية"

في اليوم التالي لخوضهما جدالا حادا معه خلال خطابه عن حالة الاتحاد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، أمس الأربعاء، ان النائبتين المسلمتين الديمقراطيتين في الكونغرس
إلهان عمر عن مينيسوتا ورشيدة طليب عن ميشيغن يجب "إيداعهما في مصحة عقلية" وإعادتهما إلى "بلديهما الأصليين".
ووجهت طليب، وهي أميركية من أصل فلسطيني، وعمر، وهي أميركية من أصل صومالي، انتقادات لترامب خلال الخطاب ترامب
، الثلاثاء، عندما أشاد بحملة إدارته الصارمة ضد الهجرة وإجراءاتها لإنفاذ قوانين الهجرة.
وصرخت كل من عمر وطليب "أنت تقتل الأميركيين
" في وجه ترامب خلال الخطاب، فيما وصفته عمر أيضا بأنه "كاذب".
وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال، أمس الأربعاء، إن النائبتين "كانت عيونهما جاحظة ومحتقنة بالدم
كالمجانين.. معتوهتان.. مختلتان ومريضتان عقليا.. بصراحة.. يبدو أنه يجب إيداعهن في مصحة عقلية".
وأضاف: "يجب أن نعيدهما إلى من حيث جاءتا.. بأسرع ما يمكن". وكلتاهما مواطنتان أميركيتان.
ووصف زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز نبرة تصريحات ترامب ضد طليب وعمر بأنها تنطوي على "كراهية للأجانب" و"مخزية".
وقالت طليب على إكس إن تصريحات ترامب تظهر "أنه في حالة انهيار".