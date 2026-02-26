تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد مقاطعتهما لخطابه.. ترامب يطالب بترحيل نائبتين مسلمتين: "يجب إيداعهما في مصحة عقلية"

Lebanon 24
26-02-2026 | 03:25
A-
A+
بعد مقاطعتهما لخطابه.. ترامب يطالب بترحيل نائبتين مسلمتين: يجب إيداعهما في مصحة عقلية
بعد مقاطعتهما لخطابه.. ترامب يطالب بترحيل نائبتين مسلمتين: يجب إيداعهما في مصحة عقلية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في اليوم التالي لخوضهما جدالا حادا معه خلال خطابه عن حالة الاتحاد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، ان ⁠النائبتين المسلمتين الديمقراطيتين في الكونغرس إلهان عمر عن مينيسوتا ورشيدة طليب عن ميشيغن يجب "إيداعهما في مصحة عقلية" وإعادتهما إلى "بلديهما الأصليين".

ووجهت طليب، وهي أميركية من أصل فلسطيني، وعمر، وهي أميركية من أصل صومالي، انتقادات لترامب خلال الخطاب ترامب، الثلاثاء، عندما أشاد بحملة إدارته الصارمة ضد الهجرة وإجراءاتها لإنفاذ قوانين الهجرة.

وصرخت كل من عمر ‌وطليب "أنت تقتل الأميركيين" في وجه ترامب خلال الخطاب، فيما وصفته عمر أيضا بأنه "كاذب".

وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال، أمس الأربعاء، إن ‌النائبتين "كانت عيونهما جاحظة ومحتقنة ‌بالدم كالمجانين.. معتوهتان.. مختلتان ومريضتان عقليا.. بصراحة.. يبدو أنه يجب إيداعهن في مصحة عقلية".

وأضاف: "يجب أن نعيدهما إلى من حيث جاءتا.. بأسرع ما يمكن". وكلتاهما مواطنتان أميركيتان.

ووصف زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز نبرة تصريحات ترامب ضد طليب وعمر بأنها تنطوي على "كراهية للأجانب" و"مخزية".

وقالت طليب على إكس إن تصريحات ترامب ‌تظهر "أنه في حالة انهيار".


Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائبة الرئيس الفنزويلي تطالب واشنطن بـ"دليل على حياة مادورو" بعد الهجوم الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 12:00:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 12:00:08 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام عن "جرائم مالية".. ترامب يطالب بـ"التحقيق" مع نائبة من أصول صومالية
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 12:00:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رضا بهلوي يطالب ترامب بتدخل عسكري "عاجل" في إيران
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 12:00:08 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الديمقراطية

الأميركيين

الديمقراطي

الكونغرس

ديمقراطي

دونالد

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-26
Lebanon24
04:32 | 2026-02-26
Lebanon24
03:40 | 2026-02-26
Lebanon24
03:33 | 2026-02-26
Lebanon24
03:30 | 2026-02-26
Lebanon24
03:24 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24