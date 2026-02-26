الصين أوصت مواطنيها بعدم السفر إلى اليابان

أوصت في أوساكا الصينيين بالامتناع عن السفر إلى في الوقت الراهن "على خلفية اضطراب الأوضاع هناك".

ووفقا لبيانات ، تعرض مواطن صيني يوم الأربعاء لهجوم من قبل أشخاص مجهولين في أوساكا، نتج عنه سرقة حوالي 32 ألف دولار منه.

وجاء في البيان: "في الآونة الأخيرة، يسود اليابان وضع غير مستقر، وتتكرر مثل هذه الحوادث. تذكر القنصلية العامة في أوساكا المواطنين الصينيين مجددا بالامتناع عن السفر إلى اليابان في الفترة القريبة".



كما حثت القنصلية العامة المواطنين المتواجدين حاليا في أوساكا على متابعة الأوضاع المحلية عن كثب وزيادة اليقظة وعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة معهم وتعزيز إجراءات الحماية الذاتية. (روسيا اليوم)