انطلاق الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف.. وبزشكيان ينفي سعي ايران لامتلاك سلاح نووي



انطلقت قبل ظهر اليوم الخميس الجولة الثالثة من المحادثات النووية الأميركية في جنيف.



وفي رد غير مباشر على تصريحات الإدارة الأميركية حول سعي لامتلاك سلاح نووي، أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن بلاده لا تسعى إلى هذا الهدف. وقال بزشكيان في تصريحات اليوم الخميس نقلها التلفزيون الإيراني إن بلاده "لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وملتزمة بفتوى المرشد علي خامنئي في هذا الشأن".



كما أردف قائلاً:" يقول أعداؤنا إن إيران لا ينبغي لها السعي لامتلاك أسلحة نووية، لكننا أكدنا مراراً أننا لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية".



لكنه شدد في الوقت عينه على أن " أي قوة لا تستطيع إسقاط بلدنا". وحذر قائلاً "إن ضربنا الأميركيون، فسيخرج المئات من أمثالنا وسيديرون البلاد.. فإن وقفنا صفا واحدا وتكاتفنا، لن يكون بإمكان أي قوة إيقافنا".



أما في ما يتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أواخر ديسمبر ويناير الماضيين، فلفت بزشكيان إلى ضرورة "التفريق بين الاحتجاج السلمي وأعمال العنف". وقال:" من يهاجم ويقتلهم ليس محتجاً".



بالتزامن، أفادت مصادر إيرانية مطلعة بأن الجانب الإيراني سلم مقترحاً إلى أميركا عبر العماني بدر البو سعيدي، وفق ما نقلت وكالة إيرنا.



كما أضافت المصادر أن إيران قدمت مقترحاً يؤكد سلمية برنامجها ، واعتبرت أن عدم قبول لهذا المقترح سيؤكد عدم جديتها، وأن دعوتها للدبلوماسية مجرد مناورة.



هذا ورأت أن مقترح الوفد الإيراني يبدد جميع الذرائع الأميركية حيال البرنامج النووي الإيراني.



جاء ذلك، مع بدء الجولة الثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة مع ، التي لا تزال تتهم بالسعي لامتلاك أسلحة نووية.



إذ وصل الوفد الإيراني الذي يترأسه وزير الخارجية عباس عراقجي، فضلاً عن الوفد الأميركي، في وقت سابق اليوم إلى مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف للمشاركة في المفاوضات.









