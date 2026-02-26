تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

انطلاق الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف.. وبزشكيان ينفي سعي ايران لامتلاك سلاح نووي

Lebanon 24
26-02-2026 | 03:40
A-
A+
انطلاق الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف.. وبزشكيان ينفي سعي ايران لامتلاك سلاح نووي
انطلاق الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف.. وبزشكيان ينفي سعي ايران لامتلاك سلاح نووي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

انطلقت قبل ظهر اليوم الخميس الجولة الثالثة من المحادثات النووية الإيرانية الأميركية في جنيف.

 وفي رد غير مباشر على تصريحات الإدارة الأميركية حول سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا تسعى إلى هذا الهدف. وقال بزشكيان في تصريحات اليوم الخميس نقلها التلفزيون الإيراني إن بلاده "لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وملتزمة بفتوى المرشد علي خامنئي في هذا الشأن".

كما أردف قائلاً:" يقول أعداؤنا إن إيران لا ينبغي لها السعي لامتلاك أسلحة نووية، لكننا أكدنا مراراً أننا لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية".

لكنه شدد في الوقت عينه على أن " أي قوة لا تستطيع إسقاط بلدنا". وحذر قائلاً "إن ضربنا الأميركيون، فسيخرج المئات من أمثالنا وسيديرون البلاد.. فإن وقفنا صفا واحدا وتكاتفنا، لن يكون بإمكان أي قوة إيقافنا".

أما في ما يتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أواخر ديسمبر ويناير الماضيين، فلفت بزشكيان إلى ضرورة "التفريق بين الاحتجاج السلمي وأعمال العنف". وقال:" من يهاجم قوات الأمن ويقتلهم ليس محتجاً".

بالتزامن، أفادت مصادر إيرانية مطلعة بأن الجانب الإيراني سلم مقترحاً إلى أميركا عبر وزير الخارجية العماني بدر البو سعيدي، وفق ما نقلت وكالة إيرنا.

كما أضافت المصادر أن إيران قدمت مقترحاً يؤكد سلمية برنامجها النووي، واعتبرت أن عدم قبول واشنطن لهذا المقترح سيؤكد عدم جديتها، وأن دعوتها للدبلوماسية مجرد مناورة.

هذا ورأت أن مقترح الوفد الإيراني يبدد جميع الذرائع الأميركية حيال البرنامج النووي الإيراني.

جاء ذلك، مع بدء الجولة الثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة، التي لا تزال تتهم طهران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية.

إذ وصل الوفد الإيراني الذي يترأسه وزير الخارجية عباس عراقجي، فضلاً عن الوفد الأميركي، في وقت سابق اليوم إلى مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف للمشاركة في المفاوضات.



Advertisement
مواضيع ذات صلة
انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات الأميركية الإيرانية في جنيف
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 12:00:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات إيران وأميركا في جنيف
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 12:00:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تسنيم: انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 12:00:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سليمان: هدف ترامب المعلن الوصول إلى إيران بلا قدرة على امتلاك سلاح نووي
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 12:00:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

قوات الأمن

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

واشنطن

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-02-26
Lebanon24
04:32 | 2026-02-26
Lebanon24
03:33 | 2026-02-26
Lebanon24
03:30 | 2026-02-26
Lebanon24
03:25 | 2026-02-26
Lebanon24
03:24 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24