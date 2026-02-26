تولى منصبه في كانون الأول الماضي.. إقالة مدير هيئة الأركان الأميركية

كشفت 3 مصادر مطلعة عن إقالة مدير الأميركية فريد كاتشر، وذلك بعد توليه المنصب في كانون الأول الماضي.وأعلن متحدث باسم المشتركة، هولستيد، أن كاتشر سيعود للخدمة في البحرية الأميركية، من دون أن يذكر سبب الإقالة، وفق ما نقلت وكالة ، اليوم الخميس.فيما أفاد أحد المصادر أنه لم يكن الشخص المناسب لهذا المنصب.مع ذلك، لم توضح المصادر ما إذا كان هناك سبب محدد وراء القرار.يشار إلى أن مدير هيئة الأركان المشتركة يقدم دعماً أساسياً لرئيس الأركان، ويعتبر منصبه من أهم المناصب القيادية في ، وغالباً ما يفضي لترقيات رفيعة المستوى، بما في ذلك الإشراف على القيادات القتالية.وقبل توليه المنصب، شغل كاتشر مناصب عديدة كضابط الحرب السطحية، من بينها قيادة التابع للبحرية الأميركية والمتمركز في . كما قاد الأكاديمية البحرية الأميركية، وكان قائد المدمرة الصاروخية الموجهة "يو إس إس ستوكديل". ويحمل شهادة الماجستير من كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد.