عربي-دولي

طهران تؤكد: محادثات جنيف ستركز على "الملف النووي" فقط

Lebanon 24
26-02-2026 | 04:51
طهران تؤكد: محادثات جنيف ستركز على الملف النووي فقط
شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي انطلقت اليوم الخميس في جنيف ستركز على الملف النووي فقط.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن الجولة الثالثة من المحادثات مع الولايات المتحدة الخميس في جنيف ستتناول فقط الملف النووي ورفع العقوبات عن طهران.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، أن الوفد الإيراني حاضر بكامل استعداده ويضم خبراء اقتصاديين ونوويين وقانونيين، مشيرا إلى أن الفريق مستعد لمواصلة المحادثات طالما اقتضت الضرورة لتحقيق المصالح الوطنية.

وأضاف بقائي أن الجولة الثالثة من المفاوضات بدأت باجتماع مساء الأربعاء، بين مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ونظيره العماني، وتم نقل وجهات نظر طهران بشكل مفصل، على أن تستمر المناقشات اليوم بين الجانبين الأميركي والعماني.

وقال بقائي إن "موضوع المفاوضات... يركز على الملف النووي" مضيفا أن طهران ستدفع من أجل رفع العقوبات وتأكيد حق إيران في "الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

وأشار إلى أن المدير العام لهيئة الطاقة الذرية قد ينضم إلى المباحثات، كما يشارك خلال الجولة الثالثة المراقب السابق للاتفاق النووي، رافاييل غروسي، كما شارك في الجولة الثانية.

 
