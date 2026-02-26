طهران تؤكد: محادثات جنيف ستركز على "الملف النووي" فقط

شددت على أن المحادثات غير المباشرة بين والولايات المتحدة التي انطلقت اليوم الخميس في جنيف ستركز على الملف فقط.وأشار المتحدث باسم إلى أن الجولة الثالثة من المحادثات مع الخميس في جنيف ستتناول فقط الملف النووي ورفع عن .وأوضح المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، أن الوفد حاضر بكامل استعداده ويضم خبراء اقتصاديين ونوويين وقانونيين، مشيرا إلى أن الفريق مستعد لمواصلة المحادثات طالما اقتضت الضرورة لتحقيق .وأضاف بقائي أن الجولة الثالثة من المفاوضات بدأت باجتماع مساء الأربعاء، بين مساعد ، عباس عراقجي، ونظيره العماني، وتم نقل وجهات نظر طهران بشكل مفصل، على أن تستمر المناقشات اليوم بين الجانبين الأميركي والعماني.وقال بقائي إن "موضوع المفاوضات... يركز على الملف النووي" مضيفا أن طهران ستدفع من أجل رفع العقوبات وتأكيد حق إيران في "الاستخدام السلمي للطاقة النووية".وأشار إلى أن لهيئة الطاقة الذرية قد ينضم إلى المباحثات، كما يشارك خلال الجولة الثالثة المراقب السابق للاتفاق النووي، رافاييل غروسي، كما شارك في الجولة الثانية.