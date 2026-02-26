تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
موسكو تسلّم كييف جثامين ألف جندي مقابل 35 روسيًا
Lebanon 24
26-02-2026
|
05:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف رئيس الوفد الروسي للمفاوضات بشأن
أوكرانيا
،
فلاديمير
ميدينسكي، اليوم الخميس، أن
موسكو
سلّمت جثامين ألف جندي أوكراني إلى بلادهم، مقابل استلام جثامين 35 جنديًا روسيًا، وفق ما ذكرت وكالة "
سبوتنيك
" الروسية.
وقال ميدينسكي، على قناته في تطبيق "تيليغرام": "تم تسليم جثامين 1000 عسكري أوكراني إلى أوكرانيا، بينما أعيدت جثامين 35 عسكريا
روسيا
إلى روسيا".
يأتي ذلك وسط حراك
دبلوماسي
يجري بوساطة أمريكية، لإنهاء الحرب بين البلدين، إذ من المقرر أن يلتقي المفاوض الأوكراني رستم عمروف الخميس في
جنيف
المبعوثَين الأميركيَّين ستيف ويتكوف وجاريد
كوشنر
، على مشارف محادثات ثلاثية جديدة مرتقبة مع
الروس
في آذار سعيا لإنهاء الحرب التي دخلت الثلاثاء عامها الخامس.
