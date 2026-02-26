موسكو تسلّم كييف جثامين ألف جندي مقابل 35 روسيًا

كشف رئيس الوفد الروسي للمفاوضات بشأن ، ميدينسكي، اليوم الخميس، أن سلّمت جثامين ألف جندي أوكراني إلى بلادهم، مقابل استلام جثامين 35 جنديًا روسيًا، وفق ما ذكرت وكالة " " الروسية.وقال ميدينسكي، على قناته في تطبيق "تيليغرام": "تم تسليم جثامين 1000 عسكري أوكراني إلى أوكرانيا، بينما أعيدت جثامين 35 عسكريا إلى روسيا".يأتي ذلك وسط حراك يجري بوساطة أمريكية، لإنهاء الحرب بين البلدين، إذ من المقرر أن يلتقي المفاوض الأوكراني رستم عمروف الخميس في المبعوثَين الأميركيَّين ستيف ويتكوف وجاريد ، على مشارف محادثات ثلاثية جديدة مرتقبة مع في آذار سعيا لإنهاء الحرب التي دخلت الثلاثاء عامها الخامس.