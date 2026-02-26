لقاءات مباشرة في جنيف... مسودة إيرانية ومرونة أميركية مشروطة

ذكرت "أكسيوس" أن المفاوضين والإيرانيين اجتمعوا لمدة 3 ساعات، في وقت يترقب فيه الطرفان قرار بشأن مسار المحادثات.



وبحسب الموقع، جرت المحادثات بصيغتين، الأولى غير مباشرة عبر العماني الذي تولى نقل الرسائل بين الجانبين، والثانية مباشرة بين المفاوضين الأميركيين والإيرانيين.



وأشارت "أكسيوس" إلى أن الإيرانيين قدّموا مسودة مقترحهم حول ، لافتة إلى أن من أبرز المطالب الأميركية أن تتخلى عن مخزونها من اليورانيوم المخصب البالغ "10 آلاف كلغ".



وفي المقابل، قالت "أكسيوس" إن أبدت استعداداً لـ"مرونة" حيال مطلب إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم، شرط أن تثبت "عدم وجود أي سبيل لامتلاك قنبلة نووية".

Advertisement