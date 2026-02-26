تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
لقاءات مباشرة في جنيف... مسودة إيرانية ومرونة أميركية مشروطة
Lebanon 24
26-02-2026
|
08:18
ذكرت "أكسيوس" أن المفاوضين
الأميركيين
والإيرانيين اجتمعوا لمدة 3 ساعات، في وقت يترقب فيه الطرفان قرار
الرئيس دونالد ترامب
بشأن مسار المحادثات.
وبحسب الموقع، جرت المحادثات بصيغتين، الأولى غير مباشرة عبر
وزير الخارجية
العماني الذي تولى نقل الرسائل بين الجانبين، والثانية مباشرة بين المفاوضين الأميركيين والإيرانيين.
وأشارت "أكسيوس" إلى أن الإيرانيين قدّموا مسودة مقترحهم حول
الاتفاق النووي
، لافتة إلى أن من أبرز المطالب الأميركية أن تتخلى
إيران
عن مخزونها من اليورانيوم المخصب البالغ "10 آلاف كلغ".
وفي المقابل، قالت "أكسيوس" إن
الولايات المتحدة
أبدت استعداداً لـ"مرونة" حيال مطلب إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم، شرط أن تثبت
طهران
"عدم وجود أي سبيل لامتلاك قنبلة نووية".
