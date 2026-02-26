تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

شراكة استراتيجية وتجارة حرة.. "مودي" ينهي زيارته لتل أبيب بـ16 اتفاقية

Lebanon 24
26-02-2026 | 08:46
شراكة استراتيجية وتجارة حرة.. مودي ينهي زيارته لتل أبيب بـ16 اتفاقية
شراكة استراتيجية وتجارة حرة.. مودي ينهي زيارته لتل أبيب بـ16 اتفاقية photos 0
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، أن بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل، وذلك في ختام زيارة رسمية استغرقت يومين.
 
وشهدت الزيارة قراراً تاريخياً برفع الشراكة بين نيودلهي وتل أبيب إلى مستوى إستراتيجي، حيث وقع مودي ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 16 اتفاقية شملت مجالات حيوية أبرزها الدفاع، والاستثمار، والتطوير التكنولوجي.

وأكد مودي خلال كلمة ألقاها أمام الكنيست الإسرائيلي التزام بلاده بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن الهند، التي توشك على الانضمام لأكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، تجد في إسرائيل مركزاً للابتكار يخدم الشراكة التطلعية بين الجانبين.
 
كما ركزت المحادثات على تعزيز التعاون في الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا الدفاعية، مع الإشارة إلى نجاح حاضنة الأعمال المشتركة التي أطلقت عام 2018 ودعمت مئات الشركات الناشئة، مما يعزز العلاقات المزدهرة التي بدأت تأخذ منحىً تصاعدياً منذ تولي مودي السلطة عام 2014.


