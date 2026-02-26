شراكة استراتيجية وتجارة حرة.. "مودي" ينهي زيارته لتل أبيب بـ16 اتفاقية

ناريندرا مودي، اليوم الخميس، أن بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارة حرة مع ، وذلك في ختام زيارة رسمية استغرقت يومين.

وشهدت الزيارة قراراً تاريخياً برفع الشراكة بين نيودلهي وتل أبيب إلى مستوى إستراتيجي، حيث وقع مودي ونظيره 16 اتفاقية شملت مجالات حيوية أبرزها الدفاع، والاستثمار، والتطوير التكنولوجي.



وأكد مودي خلال كلمة ألقاها أمام الكنيست الإسرائيلي بلاده بتوسيع التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن ، التي توشك على الانضمام لأكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، تجد مركزاً للابتكار يخدم الشراكة التطلعية بين الجانبين.

كما ركزت المحادثات على تعزيز التعاون في الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا الدفاعية، مع الإشارة إلى نجاح حاضنة الأعمال المشتركة التي أطلقت عام 2018 ودعمت مئات الشركات الناشئة، مما يعزز العلاقات المزدهرة التي بدأت تأخذ منحىً تصاعدياً منذ تولي مودي السلطة عام 2014.





