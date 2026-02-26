إيران متخوفة من التناقضات الأميركية

أعلنت أن فريقي التفاوض والأميركي طرحا وجهات نظرهما "بجدية" خلال محادثات ، معتبرة أن تصريحات متناقضة صدرت عن بعض المسؤولين تثير الشكوك بشأن مستوى الجدية لدى .



وقالت الخارجية إن المفاوضات ستُستأنف في جنيف قرابة الساعة "السادسة مساءً" بالتوقيت المحلي.



وأكدت أن مواقف "ثابتة"، وأن محادثات اليوم كانت جدية، مع الإعراب عن الأمل باستمرارها مساءً حول الملف ورفع .



وأضافت أن قدمت "مقترحات ومبادرات مهمة وعملية" تتصل بالملف النووي ومسار رفع العقوبات.

