تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
11
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
إيران متخوفة من التناقضات الأميركية
Lebanon 24
26-02-2026
|
09:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الخارجية الإيرانية
أن فريقي التفاوض
الإيراني
والأميركي طرحا وجهات نظرهما "بجدية" خلال محادثات
جنيف
، معتبرة أن تصريحات متناقضة صدرت عن بعض المسؤولين
الأميركيين
تثير الشكوك بشأن مستوى الجدية لدى
واشنطن
.
وقالت الخارجية إن المفاوضات ستُستأنف في جنيف قرابة الساعة "السادسة مساءً" بالتوقيت المحلي.
وأكدت أن مواقف
إيران
"ثابتة"، وأن محادثات اليوم كانت جدية، مع الإعراب عن الأمل باستمرارها مساءً حول الملف
النووي
ورفع
العقوبات
.
وأضافت أن
طهران
قدمت "مقترحات ومبادرات مهمة وعملية" تتصل بالملف النووي ومسار رفع العقوبات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موقع السفارة الأميركية في إيران (الافتراضية) يطلب من المواطنين الأميركيين مغادرة إيران (سكاي نيوز)
Lebanon 24
موقع السفارة الأميركية في إيران (الافتراضية) يطلب من المواطنين الأميركيين مغادرة إيران (سكاي نيوز)
26/02/2026 17:10:38
26/02/2026 17:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب متخوّف
Lebanon 24
نائب متخوّف
26/02/2026 17:10:38
26/02/2026 17:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سكان غرينلاند متخوفون.. ماذا يجري في اجتماعات الظل؟
Lebanon 24
سكان غرينلاند متخوفون.. ماذا يجري في اجتماعات الظل؟
26/02/2026 17:10:38
26/02/2026 17:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة العربية: تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل مخالفة للدبلوماسية والمنطق وتناقض سياسة أميركا ومواقفها
Lebanon 24
الجامعة العربية: تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل مخالفة للدبلوماسية والمنطق وتناقض سياسة أميركا ومواقفها
26/02/2026 17:10:38
26/02/2026 17:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيرانية
وزارة الخارجية
الأميركيين
الإيرانية
الإيراني
العقوبات
واشنطن
النووي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماذا تريد إيران "حقاً" من المحادثات النووية؟
Lebanon 24
ماذا تريد إيران "حقاً" من المحادثات النووية؟
10:00 | 2026-02-26
26/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يقترب الذهب من موجة صعود جديدة؟
Lebanon 24
هل يقترب الذهب من موجة صعود جديدة؟
09:43 | 2026-02-26
26/02/2026 09:43:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفًا من الحرب.. 11 دولة تطلب من رعاياها مغادرة الشرق الأوسط
Lebanon 24
خوفًا من الحرب.. 11 دولة تطلب من رعاياها مغادرة الشرق الأوسط
09:40 | 2026-02-26
26/02/2026 09:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلات عبر بريطانيا قبيل اعتقاله.. سجلات جديدة تضع إبستين تحت مجهر الشرطة
Lebanon 24
رحلات عبر بريطانيا قبيل اعتقاله.. سجلات جديدة تضع إبستين تحت مجهر الشرطة
09:21 | 2026-02-26
26/02/2026 09:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد اليابان يواصلون الهبوط
Lebanon 24
مواليد اليابان يواصلون الهبوط
09:07 | 2026-02-26
26/02/2026 09:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طائرات خارقة تتمركز قرب لبنان.. هذه قصة الـ"F-22"
Lebanon 24
طائرات خارقة تتمركز قرب لبنان.. هذه قصة الـ"F-22"
12:00 | 2026-02-25
25/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عين "حزب الله" على "سفارة".. تحذير من تقرير
Lebanon 24
عين "حزب الله" على "سفارة".. تحذير من تقرير
16:17 | 2026-02-25
25/02/2026 04:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
01:30 | 2026-02-26
26/02/2026 01:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقصف الأميركيين.. تقرير من واشنطن يحذر
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقصف الأميركيين.. تقرير من واشنطن يحذر
14:27 | 2026-02-25
25/02/2026 02:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الفرصة الأخيرة قبل التصعيد... ماذا ستنتج جولة جنيف؟
Lebanon 24
الفرصة الأخيرة قبل التصعيد... ماذا ستنتج جولة جنيف؟
11:00 | 2026-02-25
25/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2026-02-26
ماذا تريد إيران "حقاً" من المحادثات النووية؟
09:43 | 2026-02-26
هل يقترب الذهب من موجة صعود جديدة؟
09:40 | 2026-02-26
خوفًا من الحرب.. 11 دولة تطلب من رعاياها مغادرة الشرق الأوسط
09:21 | 2026-02-26
رحلات عبر بريطانيا قبيل اعتقاله.. سجلات جديدة تضع إبستين تحت مجهر الشرطة
09:07 | 2026-02-26
مواليد اليابان يواصلون الهبوط
09:03 | 2026-02-26
روسيا تحذر: أي نشر لقوات بريطانية في أوكرانيا سيطيل الحرب
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
26/02/2026 17:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
26/02/2026 17:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
26/02/2026 17:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24