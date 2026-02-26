روسيا تحذر: أي نشر لقوات بريطانية في أوكرانيا سيطيل الحرب

قالت المتحدثة باسم الروسية ماريا زاخاروفا الخميس إن أي عملية نشر للقوات في لن ينهي الصراع بل سيطيل أمد الحرب، وفق " ".



ووقعت وبريطانيا في كانون الثاني إعلان نوايا بشأن نشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا في بعد وقف إطلاق النار في الحرب مع .



وكررت زاخاروفا تحذير روسيا بأنها ستعتبر أي قوات أجنبية في أوكرانيا أهدافا مشروعة.



وقال سيرغي لافروف إن ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق ينهي حرب أوكرانيا، وذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام رسمية.



ونقلت وكالات أنباء رسمية عن لافروف قوله "هل سمعتم أي شيء منّا عن مهل نهائية؟ ليست لدينا أي مهل نهائية، لدينا مهام نعمل على إنجازها" وفق تعبيره.



وكان الكرملين أكد أن روسيا لم تحقق بعد جميع أهدافها في أوكرانيا، وأنها ستواصل القتال حتى تحقيقها، وذلك في الذكرى السنوية الرابعة للحرب.



وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين رداً على سؤال لوكالة "فرانس برس": "لم تتحقق كل الأهداف بعد، ولهذا السبب تستمر العملية العسكرية".



