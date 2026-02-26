رحلات عبر بريطانيا قبيل اعتقاله.. سجلات جديدة تضع إبستين تحت مجهر الشرطة

كشفت مزاعم جديدة مرتبطة بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية في ، إذ تشير تحليلات سجلات كُشف عنها مؤخراً إلى أنه مرّ عبر مطارات بريطانية في "حزيران 2019"، قبل نحو شهر من توقيفه.



وبحسب تحقيق نشرته صحيفة "التايمز" الأربعاء، تظهر سجلات حجز وإيصالات وقود وسجلات رحلات أن إبستين تنقل من وإلى بطائرة خاصة "أكثر من 60 مرة"، كما تحدثت الصحيفة عن ترتيبه رحلات تجارية لشابات من أو عبر المتحدة حتى 1 حزيران 2019.



وتحقق ست قوات شرطة في ما إذا كان ضحايا مفترضون قد نُقلوا عبر مطارات تجارية بريطانية أو عبر قواعد لسلاح الجو الملكي، من بينها قاعدة "نورثولت" غرب ، التي قيل إنها استقبلت طائرة إبستين الخاصة في 2015.



وفي السياق، طلب رئيس الوزراء السابق غوردون من ، وبينها شرطة العاصمة، مراجعة ما إذا كان الأمير السابق أندرو استخدم قواعد سلاح الجو الملكي في رحلات قد تكون مرتبطة بإبستين، ضمن ملف يتناول الرحلات من وإلى المملكة المتحدة في المطارات الواقعة ضمن نطاق اختصاص هذه القوات.



ووصف السابق نذير أفضل هذه النتائج بأنها "فاضحة"، متسائلاً عن كيفية ظهور "أدلة دامغة" في تحقيقات صحافية مقابل مراجعات سابقة قالت إنها لم تجد ما يستدعي التحرك، مضيفاً أن الدولة تتحرك بسرعة عندما تكون "هي الضحية المزعومة" لكنها لا تفعل الشيء نفسه عندما تكون "النساء هن الضحايا المزعومات".



وتحدثت السجلات أيضاً عن ترتيبات لرحلات من "هيثرو" إلى " " لامرأة روسية في مطلع حزيران 2019. (الاناضول)

