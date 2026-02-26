تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

خوفًا من الحرب.. 11 دولة تطلب من رعاياها مغادرة الشرق الأوسط

Lebanon 24
26-02-2026 | 09:40
خوفًا من الحرب.. 11 دولة تطلب من رعاياها مغادرة الشرق الأوسط
خوفًا من الحرب.. 11 دولة تطلب من رعاياها مغادرة الشرق الأوسط photos 0
في ظل تصاعد دراماتيكي للتوتر بين واشنطن وطهران، بدأت عواصم دولية كبرى سلسلة إجراءات طارئة لسحب دبلوماسييها وتحذير مواطنيها من البقاء في مناطق الصراع المحتملة في الشرق الأوسط، وذلك تزامناً مع تلميحات أميركية متكررة باللجوء إلى الخيار العسكري في حال فشل المفاوضات النووية.

واشنطن وأوروبا: مغادرة فورية

أعلنت الولايات المتحدة سحب موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم من سفارتها في بيروت، في خطوة تعكس جدية المخاوف الأمنية. وفي سياق متصل، حثت ألمانيا وبولندا مواطنيها على مغادرة الأراضي الإيرانية فوراً، بينما ذهبت السويد إلى أبعد من ذلك بتحذير رعاياها الذين يختارون البقاء من أنها قد لا تتمكن من تقديم المساعدة لإجلائهم لاحقاً. من جانبه، حدثت فنلندا تحذيراتها لتشمل ضرورة مغادرة اليمن وليبيا وتجنب السفر إلى إيران.

استنفار في آسيا وأستراليا

طالبت الحكومة الأسترالية عائلات دبلوماسييها في إسرائيل ولبنان بالمغادرة نتيجة تدهور الوضع الأمني، مع عرض خيار "المغادرة الطوعية" لعائلات موظفيها في الأردن وقطر والإمارات. وفي آسيا، نصحت الهند وسنغافورة مواطنيهما بمغادرة إيران وتأجيل كافة الرحلات المقررة إليها، مؤكدين على ضرورة استغلال رحلات الطيران التجارية المتاحة حالياً.

تحركات دولية واسعة

لم تقتصر إجراءات التحذير على القوى الكبرى، بل شملت دولاً أخرى:

-البرازيل: جددت توصيتها لمواطنيها بمغادرة إيران ولبنان وتجنب السفر إليهما.
-قبرص وصربيا: وجهتا دعوات عاجلة لرعاياهما لمغادرة إيران فوراً وبأسرع وقت ممكن بسبب خطر تدهور الوضع الأمني.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية المتسارعة لتعكس حالة الترقب والقلق الدولي من انفجار الموقف عسكرياً في المنطقة، خاصة مع تكرار الإدارة الأميركية لتهديداتها ضد طهران للوصول إلى اتفاق نووي مرضٍ.

الولايات المتحدة

في إسرائيل

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

أوروبا

واشنطن

