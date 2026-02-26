تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
هل يقترب الذهب من موجة صعود جديدة؟

Lebanon 24
26-02-2026 | 09:43
هل يقترب الذهب من موجة صعود جديدة؟
يتداول الذهب مقابل الدولار اليوم الخميس 26 آذار قرب 5168 دولاراً للأونصة، بعدما اخترق مستوى 5200 مؤخراً قبل أن يدخل في مرحلة تماسك عند هذه المستويات المرتفعة. وتعكس التداولات استمرار الطلب التحوّطي مع تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

ويتفاعل السوق مع قرار المحكمة العليا الصادر في 20 شباط 2026 بإلغاء استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض رسوم جمركية واسعة، قبل أن تتجه الإدارة الأميركية إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 وفرض تعريفة عالمية بنسبة 10 بالمئة دخلت حيز التنفيذ في 24 شباط، مع إشارات لاحتمال رفعها إلى 15 بالمئة، ما يعزز حالة عدم اليقين ويدعم الذهب.

وفي موازاة ذلك، تبرز محادثات جنيف بين الولايات المتحدة وإيران كعامل تقلب رئيسي في توقعات الأيام المقبلة، مع تركيز المستثمرين على المهلة بين 1 و6 آذار للتوصل إلى اتفاق، في ظل حشد عسكري أميركي هو الأكبر في الشرق الأوسط منذ 2003، ما يدفع المتعاملين إلى الذهب كأداة تأمين ضد سيناريو التصعيد. ورغم ذلك، تبقى النظرة العامة إيجابية لدى بعض المؤسسات مع حديث عن إمكان استهداف مستويات أعلى قد تصل إلى 6000 دولار بنهاية العام.

وفي سوق العملات، يتداول مؤشر الدولار قرب 97.5 تحت ضغط احتكاك سياسي وقانوني داخل الولايات المتحدة حول صلاحيات فرض الرسوم، ما زاد الضبابية وأضعف الثقة بمسار السياسة التجارية. وعلى صعيد السياسة النقدية، يسود ترقب لتثبيت الفائدة الشهر المقبل، ما يقلص ميزة العائد ويدفع الدولار لأن يصبح أكثر حساسية للأخبار السلبية، مع بقاء ملف جنيف عاملاً إضافياً لعدم اليقين.

تقنياً، يتحرك الذهب على إطار الأربع ساعات قرب 5174 دولاراً داخل نموذج مثلث متماثل ناتج عن تقاطع خط هابط من قمة 5605 مع خط صاعد من قاع شباط، في إشارة إلى توازن مؤقت بين المشترين والبائعين. ويظهر دعم ديناميكي قرب 5150 ثم 5115 دولاراً، مقابل مقاومة عند 5311 ثم 5605 دولاراً. كما يظل مؤشر "الماكد" في المنطقة الموجبة مع تباطؤ في الزخم، ما يعني أن الاتجاه العام لم يُكسر ما دام السعر فوق 5110.

وبحسب القراءة نفسها، فإن اختراقاً فوق 5190 قد يفتح الطريق لاختبار 5311 في الجلسات المقبلة، بينما كسر 5150 يعيد الضغط نحو 5110 ثم 5046، مع ترجيح استمرار التحرك الإيجابي الحذر داخل المثلث طالما بقي السعر فوق 5150. (daily forex)
