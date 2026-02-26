الأمم المتحدة تحذر: أزمة إنسانية محتملة في كوبا بسبب نقص الطاقة

قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل اليوم الخميس إن كوبا ستدافع عن نفسها ضد "عدوان الإرهابين والمرتزقة الذين يسعون إلى تقويض واستقرارها الوطني" وفق تعبيره.



وجاءت تصريحات كانيل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت هافانا أمس الأربعاء أنها قتلت 4 وجرحت 6 آخرين كانوا يبحرون في المياه على متن زورق سريع مسجل في بعدما أطلقوا النار على دورية كوبية.



وقالت الحكومة الكوبية إن المجموعة كانت تتألف من كوبيين مناهضين للحكومة، بعضهم مطلوبون سابقا بتهمة التخطيط لشن هجمات.



وكتب دياز كانيل على إكس: "كوبا لا تهاجم ولا تهدد. أعلنا ذلك في عدة مناسبات ونؤكده اليوم: كوبا ستدافع عن نفسها بحزم".



ووقع الحادث في وقت تتصاعد فيه التوترات مع ، التي منعت جميع شحنات إلى تقريبا في محاولة للضغط على الحكومة الشيوعية.



وأثر نقص الوقود على وسائل النقل وزاد من حدة انقطاع الكهربائي في أكبر في البحر ، حيث تعتمد شبكة الكهرباء على النفط المستورد. وحذرت من أزمة إنسانية محتملة في حال عدم تلبية احتياجات كوبا من الطاقة.



