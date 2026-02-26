الأمم المتحدة تحذر: أزمة إنسانية محتملة في كوبا بسبب نقص الطاقة

قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل اليوم الخميس إن كوبا ستدافع عن نفسها ضد "عدوان الإرهابين والمرتزقة الذين يسعون إلى تقويض سيادة الدولة
واستقرارها الوطني" وفق تعبيره.
وجاءت تصريحات كانيل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت هافانا أمس الأربعاء أنها قتلت 4 وجرحت 6 آخرين كانوا يبحرون في المياه الكوبية
على متن زورق سريع مسجل في فلوريدا
بعدما أطلقوا النار على دورية كوبية.
وقالت الحكومة الكوبية إن المجموعة كانت تتألف من كوبيين مناهضين للحكومة، بعضهم مطلوبون سابقا بتهمة التخطيط لشن هجمات.
وكتب دياز كانيل على إكس: "كوبا لا تهاجم ولا تهدد. أعلنا ذلك في عدة مناسبات ونؤكده اليوم: كوبا ستدافع عن نفسها بحزم".
ووقع الحادث في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الولايات المتحدة
، التي منعت جميع شحنات النفط
إلى الجزيرة
تقريبا في محاولة للضغط على الحكومة الشيوعية.
وأثر نقص الوقود على وسائل النقل وزاد من حدة انقطاع التيار
الكهربائي في أكبر جزيرة
في البحر الكاريبي
، حيث تعتمد شبكة الكهرباء على النفط المستورد. وحذرت الأمم المتحدة
من أزمة إنسانية محتملة في حال عدم تلبية احتياجات كوبا من الطاقة.